Omicidio a Roma: fisioterapista uccisa a colpi di pistola. Gli spari da un'auto

Omicidio a Roma. Una donna è stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto a bordo di un'auto. Nonostante i tentativi di rianimarla per la 40enne, una fisioterapista, non c'è stato nulla da fare, è morto in strada nella zona di Casetta Mattei.

Il killer ha premuto il grilletto in pieno giorno - intorno alle 14:00 di oggi, giovedì 4 luglio - all'altezza del civico 36 di via degli Orseolo, contro una fisioterapista. L'assassino si è poi dileguato a bordo di una vettura di piccola cilindrata.

Per la donna non c'è stato nulla da fare: è deceduta in strada, rendendo vani i tentativi di rianimarla da parte del 118. Sul posto i carabinieri che indagano sull'accaduto.

Diramata una nota di ricerca è scattata la caccia all'assassino. Via degli Orseolo è una strada senza uscita, con un solo ingresso. Una strada molto trafficata, dove si trovano decine di esercizi commerciali, molti dei quali proprio all'altezza dell'incrocio con la via Portuense, strada dalla quale la vettura dalla quale è stata premuta il grilletto è scappata per far perdere al momento le proprie tracce.

Articolo in aggiornamento