Omicidio a Roma: ristoratore ucciso fuori dal suo locale. Il killer si costituisce

"L'ho ucciso a colpi di pistola". Con queste parole, alle 19.40, un 42enne originario di Napoli si è presentato alla polizia confessando l'omicidio compiuto poco prima. Sarebbe stato lo stesso reo confesso ad indicare agli agenti della squadra mobile il luogo in cui ritrovare il cadavere, in via Germano Sommeiller, all'Esquilino.

Il ritrovamento del cadavere

Qui, nei pressi di un'auto, i poliziotti hanno ritrovato privo di vita un ristoratore, titolare di un'osteria che si trova sulla stessa strada, l'Osteria degli Artisti. Si tratta di un 40enne, Emanuele Costanza, noto come Manuel Costa. Poco distante dalla vettura è stata ritrovata anche una pistola: si tratterebbe dell'arma del delitto.

Le indagini

Da determinare il movente dell'omicidio e le modalità in cui lo stesso è stato compiuto, nonché il luogo esatto dell'accaduto: non si esclude infatti che l'esecuzione possa essere avvenuta in un altro punto. Sul caso indagano gli uomini della squadra mobile di Roma. La versione fornita dal 42enne è sottoposta a scrupoloso vaglio. La scientifica ha refertato ogni possibile elemento utile a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Chi era Manuel Costa

Manuel Costa lavorava all'Osteria Degli Artisti. "Non è un semplice ristorante - si legge nella descrizione del sito web ufficiale del locale - ma un luogo accogliente e dinamico dove l'arte la fa da padrona". Un riferimento al fatto che anche lo staff fosse formato da artisti. Era il cugino di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e concorrente dell'Isola dei Famosi 2022.