Omicidio a Roma: ucciso con un colpo alla gola vicino al Colosseo

Omicidio a Roma, nella zona del Colle Oppio, a due passi dal Colosseo. Un uomo è stato trovato privo di vita con una ferita alla gola, provocata presumibilmente da un coccio di bottiglia.

L'intervento dei soccorsi poco dopo le 21:00 di mercoledì 26 luglio in via della Domus Aurea, in pieno Centro Storico, nella zona dell'Esquilino. Sul posto la polizia ha trovato un uomo, privo di documenti, già privo di vita, riverso in terra in una pozza di sangue.

Al collo una profonda ferita, provocata forse da un vetro rotto o da un'arma da taglio. Dell'assassino nessuna traccia.

Non ancora identificato, l'uomo potrebbe essere un cittadino pakistano. Cominciate le indagini, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i carabinieri.

Cominciate le ricerche dell'assassino, in attesa dell'identificazione della salma, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi investigativa con l'assassino attivamente ricercato riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.