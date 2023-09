Uccisa a coltellate nell'androne del palazzo, caccia all'assassino di Rossella: tra le ipotesi quella di uno spasimante respinto

Sarà l'autopsia a dire con quante coltellate è stata uccisa Rossella Nappini, l'infermiera vittima dell'ennesimo femminicidio della Capitale. Secondo quanto filtra, diversi sono i fendenti trovati sul corpo dell'infermiera del San Filippo Neri, colpita più volte soprattutto sull'addome. Segni anche sulle braccia, segnale che ha provato a difendersi dalla violenza di chi l'ha uccisa. I vicini hanno raccontato delle urla, delle disperate grida d'aiuto, udite in pochi secondi, quelli prima della fuga dell'assassino e del ritrovamento del cadavere, avvenuto da parte di due studenti residenti in via Allievo, a Monte Mario.

Fino a notte fonda sono stati ascoltati in Questura amici e parenti, per raccogliere ogni elemento utile a mettere sulle tracce dell'assassino. La pista è quella dell'omicidio per mano di un uomo. Un ex, con cui ha avuto una relazione recente. Oppure uno spasimante respinto che nel pomeriggio del 4 settembre ha provato per l'ultima volta ad entrare in contatto con lei. Nulla è escluso al momento e poco filtra da parte di chi indaga. Con certezza si sa che da parte della Nappini non ci sono mai state denunce per stalking o violenze. La Repubblica, citando delle colleghe, scrive: "Sapevamo che aveva problemi sentimentali".

Esclusa per ora la pista della rapina: la borsa della donna è stata trovata accanto al cadavere. Escluso anche un tentativo di violenza finito male. Secondo quanto ricostruito, Rossella Nappini, che viveva in via Allievo con la madre e i figli, poco prima delle 17 era uscita per andare a fare la spesa. Fuori di casa ha incontrato il suo killer. Una persona che conosceva, ritengono gli inquirenti. Molto probabilmente non c'è stata una discussione prima dell'aggressione: nessuno infatti ha riferito di aver visto una lite. Al contrario nel condominio sono state chiaramente udite le urla della donna che chiedeva aiuto: chi l'ha uccisa aveva già estratto il coltello e stava agendo.

Poco dopo a ritrovarla sono stati due studenti. Immediato l'allarme e l'intervento della polizia che ha isolato il cadavere e cristallizzato la scena per non contaminare nessuna traccia. Sparita l'arma del delitto - verosimilmente un coltello - cercata in lungo e in largo in tutti i cassonetti della zona. Individuate e acquisite tutte le telecamere che possono aver ripreso il killer in fuga.

Non è escluso che, ad ore, possa esserci la svolta con il fermo di chi ha ucciso Rossella Nappini.