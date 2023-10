Omicidio a Roma: donna trovata morta in casa. Fermato 38enne

Omicidio a Roma, nella zona di Prato Fiorito, nel VI municipio. Poco prima delle 19 una donna di 72 anni, Silvana Aru, è stata ritrovata priva di vita all'interno della propria abitazione in viale Prato Fiorito.

A scoprire il cadavere parenti e vicini, allertati dai rumori provenienti dall'appartamento teatro della tragedia. Ad entrare in casa e a ritrovare la donna a terra - priva di vita e in una pozza di sangue - il figlio dell'anziana. Ad ucciderla sarebbe stato un 38enne, bloccato da amici e parenti della vittima mentre tentava la fuga, con in mano un martello intriso di sangue: tutto lascia supporre possa trattarsi dell'arma del delitto.

Sul posto i carabinieri di Tor Bella Monaca che hanno fermato il sospettato e indagano per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto filtra, la vittima e il 38enne si conoscevano: il fermato sarebbe infatti un amico dei figli della donna e per questo avrebbe avuto gioco facile nel farsi aprire la porta. È possibile che abbia agito in stato di alterazione, forse sotto effetto di sostanze stupefacenti. Si ipotizza che il movente possa essere un tentativo di rapina finito male.