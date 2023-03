Omicidio a Roma: uomo ucciso in casa con un colpo di pistola al torace

Omicidio a Roma, ancora nella zona del Quadraro. Un uomo di 54 anni, Andrea Fiore, è stato ucciso nel proprio appartamento di via dei Pisoni a Roma, nei pressi della stazione della metro A di Porta Furba.

"Mi hanno sparato"

Ad allertare la polizia, poco dopo mezzanotte, sarebbe stata la stessa vittima che, ferita, aveva provato a chiedere disperatamente aiuto con una chiamata al numero unico per le emergenze. "Correte, mi hanno sparato", il drammatico appello prima di perdere i sensi. In casa gli agenti lo hanno trovato privo di vita accanto alla porta di ingresso. Secondo quanto si apprende un colpo di pistola l'avrebbe raggiunto al torace. A indagare la squadra mobile. Sul posto anche la polizia scientifica.

Il killer ha aperto la porta di casa

La vittima, secondo quanto si apprende, era nota alle forze dell'ordine: danneggiamento, furti, lesioni, spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione i precedenti giudiziari della vittima. Il killer potrebbe essere una persona conosciuta dal 54enne. Una persona di cui si fidava, tanto da aprirgli la porta e farlo entrare in casa. Un agguato diverso da quelli che nelle ultime settimane hanno insanguinato la Capitale, compiuti praticamente tutti in strada. In questo caso invece chi ha sparato lo ha fatto, molto probabilmente, agevolato dalla fiducia nutrita dalla vittima.

Marzo di sangue. E' il quarto omicidio a Roma

Si tratta del quarto omicidio da inizio marzo. L'otto marzo scorso, a Casal de Pazzi, era stato ucciso il romeno Mihai Roman: è ancora caccia al suo assassino. Due giorni dopo, all'Esquilino, lo chef Manuel Costa è stato freddato a colpi di pistola da Fabio Giaccio, con quest'ultimo reo confesso dell'omicidio. E ancora il 14 marzo, in via dei Ciceri, al Quadraro a pochissima distanza dall'omicidio odierno, è stato ucciso Luigi Finizio. Anche in questo caso si indaga per individuare i killer.

