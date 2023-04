Omicidio del Quadraro: fermato un secondo uomo per la morte di Andrea Fiore

C’è un secondo fermo per l’omicidio di Andrea Fiore, il carrozziere 54enne ucciso nella notte tra il 26 e il 27 marzo nel suo appartamento di via dei Pisoni, al Quadraro, con un colpo di pistola al petto.

La persona fermata è un uomo di 43 anni. Nei suoi confronti gli investigatori della squadra mobile capitolina hanno eseguito, nella notte, il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Roma, basandosi sugli elementi raccolti sino a oggi.

Daniele Viti, il primo fermato per l'omicidio Fiore

L’accusa è di concorso in omicidio, la stessa contestata a Daniele Viti, l’uomo fermato nel tardo pomeriggio di lunedì sempre in relazione all’omicidio di Fiore. A Viti, gli investigatori sono arrivati per una sua distrazione: il suo portafogli è stato trovato nei pressi del corpo senza vita della vittima, sulla porta dell’appartamento da cui Fiore ha chiamato il 112 pochi minuti prima di morire chiedendo aiuto.

Con il fermo della notte scorsa, dunque, salgono a due gli indiziati per l’omicidio di Fiore, un delitto maturato all’interno di quella che, per gli investigatori, potrebbe essere una guerra per il dominio della piazza di spaccio romana. Sono infatti ormai stati accertati i legami di Fiore con Luigi Finizio, il 51enne che lo scorso 13 marzo è stato ucciso a colpi di pistola mentre faceva rifornimento a una stazione di servizio al Quadraro, in via dei Ciceri.

L'omicidio di Luigi Finizio e i legami con il clan Senese

Finizio, è emerso dalle indagini, era legato da rapporti familiari al clan di Michele Senese, uno dei signori della droga e della camorra romana, storicamente collegato al clan Moccia di Afragola, insediatosi a Roma dalla fine degli anni '80, con radici stabili tra Tor Bella Monaca e in quartieri della periferia est di Roma. Il cinquantunenne freddato a colpi di pistola nell’agguato era cugino di Girolamo Finizio, compagno della sorella della moglie di Angelo Senese.

Non è ancora chiaro se la seconda persona fermata sia quella che ha materialmente sparato a Fiore. Di certo c’è che nell’appartamento del Quadraro, la notte tra il 26 e il 27 marzo, oltre a Viti c’era qualcun altro, un killer che ha puntato la pistola contro il 54enne e fatto fuoco. Le indagini proseguono proprio per ricostruire che cosa sia accaduto nell’appartamento, e anche le ramificazioni di una scia che sta insanguinando la capitale ormai da settimane.