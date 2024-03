Femminicidio a Roma, donna uccisa in casa dal marito. In casa con loro la figlia di 5 anni

Femminicidio a Roma, nella zona del Quadraro. Nella serata di ieri, sabato 16 marzo, una donna di 37 anni, Li Xuemei, è stata uccisa dal marito al culmine di una lite in famiglia.

Siamo in via Livilla, poco distanti dalla fermata metro Numidio Quadrato lungo la metro A. Da qui, intorno alle 23, partono numerose chiamate per le urla legate ad una lite in famiglia. Quando i poliziotti arrivano trovano la donna nel letto in una pozza di sangue, priva di vita. Si tratta di Li Xuemei, una 37enne cinese. Con lei in casa la figlia piccola di 5 anni che durante la lite, sfociata poi in omicidio, stava dormendo. In base alla ricostruzione tra marito e moglie ci sarebbe stata una lite, sfociata in aggressione con l'uomo che avrebbe estratto un coltello e sferrato un fendente al torace, poi risultato fatale.

Il racconto dei vicini ha permesso di ricostruire la lite e la responsabilità del marito, nel frattempo allontanatosi dall'appartamento. Neanche il tempo di avviare la caccia all'uomo che viene ritrovato: si tratta di un 36enne anche lui di nazionalità cinese, bloccato dai poliziotti della squadra mobile in via dei Consoli, una delle strade principali del quartiere.

Secondo quanto si apprende all'interno dell'appartamento vivevano anche due inquiline, studentesse, che però non avrebbero assistito all'omicidio.

articolo in aggiornamento