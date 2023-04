Omicidio del Quadraro: i killer si sono finti poliziotti per interrogare Andrea Fiore

È da poco passata la mezzanotte di sabato 26 marzo, e al civico 19 di via dei Pisoni, al Quadraro, risuona uno sparo: Andrea Fiore, carrozziere di 54 anni, è appena stato colpito al torace da un colpo di pistola. Morirà poco dopo la sua ultima telefonata, fatta al 112 proprio per chiedere aiuto. Per il suo omicidio, da sabato 1 aprile sono due i fermati: Daniele Viti e Danilo Rondoni, entrambi 43 anni.

Viti, originario di Veroli, è stato fermato nel tardo pomeriggio di lunedì in un’abitazione a Corviale e trasferito in carcere: per gli inquirenti è stato lui a sparare al petto di Fiore. Rondoni in carcere ci è finito nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere stato rintracciato in un residence ad Aranova, vicino a Maccarese, dagli investigatori della squadra mobile di Roma. E a una settimana dalla morte di Fiore, i contorni di una vicenda estremamente complessa, che per gli inquirenti potrebbe rientrare in un più ampio scenario di guerra per il controllo della piazza di spaccio romana, si fanno un po’ più nitidi.

La ricostruzione dell’omicidio di Andrea Fiore e i legami con Luigi Finizio

I dettagli che emergono dal decreto di fermo di Viti, accusato di omicidio aggravato in concorso, raccontano le ore che precedono l’omicidio di Fiore. Stando a quanto riferito da un testimone, la sera del 26 marzo Viti e Rondoni si sono presentati a Porta Furba e, fingendosi poliziotti, hanno avvicinato un vicino di casa di Fiore, lo hanno costretto a salire sulla loro auto, una berlina bianca, e poi lo hanno minacciato di morte chiedendo informazioni sul carrozziere.

L’obiettivo, sempre secondo i testimoni, era capire i legami tra Fiore e “Gigio”, soprannome attribuito a Luigi Finizio, il 51enne che lo scorso 13 marzo è stato ucciso a colpi di pistola mentre faceva rifornimento a una stazione di servizio al Quadraro, in via dei Ciceri. Un intento dimostrato anche da quel “Facci i nomi!” urlato con tutta probabilità a Fiore e sentito da alcuni testimoni la notte del 26 marzo.

Finizio, è emerso dalle indagini, oltre a conoscere Fiore era legato da rapporti familiari al clan di Michele Senese, uno dei signori della droga e della camorra romana, storicamente collegato al clan Moccia di Afragola, insediatosi a Roma dalla fine degli anni '80, con radici stabili tra Tor Bella Monaca e in quartieri della periferia est di Roma. Il cinquantunenne freddato a colpi di pistola nell’agguato era cugino di Girolamo Finizio, compagno della sorella della moglie di Angelo Senese.

Quanto accade dopo non è ancora del tutto chiaro. Testimoni riferiscono di avere sentito urla e schiamazzi provenire dall’appartamento di Fiore, poi un colpo di pistola e i lamenti del carrozziere, che era riuscito nel frattempo a rinchiudersi in casa per chiamare i soccorsi. All’arrivo delle forze dell’ordine e delle ambulanze, però, Fiore era ormai morto. E a pochi passi dal suo corpo senza vita, gli investigatori hanno trovato un indizio fondamentale: un portafoglio contenente i documenti di Viti, evidentemente perso durante la colluttazione.

Il fermo di Daniele Viti, il killer di Andrea Fiore

Le indagini della squadra mobile, partite subito, hanno consentito di legare Viti a una donna di 31 anni residente in provincia di Frosinone, con cui era stata visto pochi giorni prima dell’omicidio. I dettagli forniti dal testimone sull’auto con cui Viti e Rondoni erano arrivati in via dei Pisoni hanno portato gli investigatori in via Samperi, a Corviale, dove il 27 marzo Viti è stato fermato con la compagna, il figlio minorenne e un’amica.

Agli agenti il 43enne indica un appartamento occupato in una casa popolare dove, a suo dire, viveva proprio con la compagna da un paio di settimane. All’interno, nascosta in una intercapedine, viene trovata una pistola, con tutta probabilità l’arma del delitto, insieme con hashish e marijuana. Viti viene fermato e finisce a Regina Coeli, gli investigatori continuano a cercare l’uomo che quella sera era con lui.

Un’altra svolta nelle indagini è arrivata proprio dopo il fermo di Viti: il 30 marzo gli investigatori hanno rinvenuto nell’appartamento di Pietralata dove viveva l’amica fermata con Viti e la campagna un vero e proprio arsenale, undici armi nascoste e custodite da un uomo arrestato dai poliziotti. Si tratta di un custode che faceva la guardia all'arsenale in un deposito.

Il fermo di Danilo Rondoni

Si arriva, così, a Danilo Rondoni. Su di lui non ci sono, a oggi, ancora molti elementi. Per gli investigatori il 26 marzo ha partecipato al sequestro del vicino di casa di Fiore e ha assistito al delitto, pur non avendo materialmente sparato il colpo che ha ucciso il carrozziere.

È stato fermato nella notte tra venerdì e sabato in un residence vicino a Maccarese: le sue dichiarazioni, se arriveranno, saranno determinanti per ricostruire cosa sia esattamente accaduto nell’appartamento del Quadrato e dipanare l’intreccio che ruota intorno ai due omicidi commessi nella capitale nelle ultime due settimane.