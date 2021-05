Omicidio al Portuense: accoltella la moglie in strada, morta 40enne

Il femminicidio in via Greppi. Arrestato il marito

Omicidio al Portuense dove una donna è morta dopo essere stata accoltellata dal marito in strada. Il femminicidio nel primo pomeriggio di sabato 29 maggio in via Leonardo Greppi. A perdere la vita una 40enne, trasportata d'urgenza in ospedale dove è poi deceduta.

La tragedia si è consumata intorno alle 14:30 quando marito e moglie, entrambi cittadini dello Sri Lanka, hanno avuto una accesa discussione in strada. Improvvisamente l'uomo, un 49enne, ha impugnato un coltello e si è accanito contro la compagna colpendola con diversi fendenti al petto e sul resto del corpo. Fra la paura dei presenti decine sono state le chiamate al 112.

In condizioni disperate la 40enne è stata trasportata d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo. Troppo gravi le ferite riportate, in particolare due coltellate al petto, con la donna poi deceduta al nosocomio di circonvallazione Gianicolense.

Sul posto sono quindi intervenute numerose volanti della polizia. Fermato il marito, con ancora il coltello in mano, è stato portato negli uffici del commissariato San Paolo di polizia dove è stato poi arrestato per omicidio. In via Grelli anche la polizia scientifica che ha cristalizzato la scena del crimine sequestrando l'arma usata per l'omicidio.