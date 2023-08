Omicidio a Pomezia: la ferita compatibile con un colpo di pistola. Caccia al killer

Un colpo di pistola. Un'arma di piccolo calibro. È questa una delle prime ipotesi in relazione all'arma utilizzata dal killer che ha ucciso un uomo, trovato in condizioni disperate in strada e poi deceduto dopo il trasporto in ospedale. Un cinquantatreenne di Pomezia, già noto alle forze dell'ordine. In attesa del riconoscimento ufficiale della vittima, gli investigatori hanno cominciato da subito le indagini sull'omicidio, cominciando proprio da via Singen, dove alle tre di questa notte l'uomo è stato trovato in fin di vita in una pozza di sangue, con una ferita alla schiena. Da qui la caccia al killer.

Omicidio a Pomezia

Unica certezza al momento sembra infatti essere quella dell'omicidio, ipotesi di reato sulla quale procedono i carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, competente per territorio. È notte fonda quando al 112 arriva la richiesta d'intervento per un uomo ansimante, disteso in terra in strada all'altezza del civico 38 della strada del comune a sud della Capitale.

La ferita alla schiena

A Pomezia arriva l'ambulanza che trova l'uomo in condizioni già critiche. Poi il trasporto all'ospedale Sant'Anna, dove i medici non possono far altro che constatarne il decesso. Privo di documenti, viene identificato in un 53enne residente a Pomezia, in un quartiere diverso da quello dove è stato rinvenuto moribondo. È una persona già nota alle forze dell'ordine. Sulla schiena, per la precisione sul costato lato sinistro, un foro, la ferita che gli ha cagionato la morte.

L'arma che lo ha ucciso

Ma con quale arma è stato ucciso l'uomo? E qui si entra nel campo delle ipotesi. Oltre al foro di entrata della ferita, la cui estetica e dimensione potrebbe essere compatibile con un proiettile esploso da un'arma di piccolo calibro, una pistola, sul corpo dell'uomo non è presente un foro d'uscita. Né tanto meno è stata trovata una ogiva, che potrebbe essere rimasta nel corpo della vittima. Ferita che per questo potrebbe infatti essere compatibile - anche se l'ipotesi predominante è quella dello sparo - anche con una coltellata, o comunque inferta con un'arma da taglio. Nessuna delle persone ascoltate sino a questo momento ha inoltre fornito indicazioni riguardo un possibile sparo udito nella zona, nonostante fosse notte fonda.

Disposta l'autopsia

Un ulteriore dubbio dunque, che verrà fugato una volta terminata l'autopsia, come disposto dal sostituto procuratore di Velletri dottor Giuseppe Patrone. Un omicidio, sul quale stanno lavorando e cercando di dare delle risposte i carabinieri della compagnia di Pomezia e del nucleo investigativo della compagnia di Frascati, dopo l'intervento sul posto dei militari della stazione Roma Tor de' Cenci.

Caccia al killer

Eseguiti i rilievi scientifici, i militari dell'Arma hanno cominciato da subito le ricerche dell'assassino. In attesa di ascoltare altri possibili testimoni, elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona. I carabinieri proseguono le investigazioni a bocche cucite. Nessuna ipotesi è esclusa.