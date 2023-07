Omicidio al Don Bosco: sbatte la testa del rivale contro un garage e lo uccide

Una brutale aggressione finita nel sangue. Un omicidio "invisibile" avvenuto a Roma nel silenzio più assoluto ed emerso solamente un anno dopo, quando la procura e la polizia di Stato hanno chiuso il cerchio arrestando un uomo. Nella Capitale si muore anche così, in ospedale e a causa delle gravi ferite al termine di un pestaggio consumato negli ambienti dei senza dimora, degli "invisibili" che anche da morti restano senza nome.

I fatti sono andati in scena nell'estate scorsa, l'undici luglio per la precisione. Era un lunedì quando intorno alle 13, nei pressi dell'ufficio postale, un'ambulanza del 118 ha soccorso un uomo - la vittima senza età e senza nome - in piazza dei Tribuni. Il senza dimora, in una pozza di sangue, è stato portato con urgenza all'ospedale San Giovanni dove è morto quattro giorni dopo.

Troppo gravi le ferite alla testa che aveva riportato. Sul caso ha così iniziato a indagare la polizia che dopo un anno ha ricostruito i fatti, arrestando un 38enne polacco incastrato dalle telecamere di sorveglianza della zona che davano in piazza dei Tribuni. La vittima "invisibile" viveva di fatto lì, si era creato un giaciglio di fortuna e le persone del posto ne parlavano come una persona mite.

Quel lunedì dell'undici luglio 2022, tra la vittima e il 38enne è scoppiata una lite. Una discussione per futili motivi davanti ad altri due clochard, poi scappati e al momento irrintracciabili e comunque estranei al pestaggio. Fatto sta che il 38enne cittadino polacco ha preso a schiaffi, pugni e calci il suo rivale, per poi prenderlo per la testa e sbatterlo contro lo spigolo di un box in metallo lasciandolo quindi sull'asfalto agonizzante.

Una scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Dopo un anno gli investigatori del commissariato Tuscolano hanno identificato e trovato l'aggressore e lo hanno accompagnato in carcere a disposizione della magistratura. L'uomo è accusato di omicidio preterintenzionale. La vittima, senza documenti, come spiegano fonti della Questura è rimasta senza nome e senza un'età.