Ucciso dopo anni di maltrattamenti sulla moglie, arrestato e estradato un uomo fuggito all'estero

È stato ammazzato per vendetta da un gruppo di albanesi dopo che la moglie ne aveva commissionato il delitto perché stanca di essere vittima di una serie di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, Petrit Caka, è stato ucciso il 13 dicembre 2022 a Rocca Priora, in provincia di Roma. A ricostruire i contorni del caso sono stati i carabinieri che, coordinati dalla procura di Velletri, nel luglio di quest'anno hanno arrestato e portato in carcere una donna - appunto la moglie della vittima - e tre uomini, tutti di nazionalità albanese di età compresa tra i 27 e i 33 anni.

Uno di loro era riuscito a fuggire all'estero e ora è stato preso. Già individuato ad agosto dell'anno scorso, il 30enne è stato estradato. Secondo quanto appreso, l'arrestato è ritenuto essere "uno degli esecutori materiali" dell'omicidio. Lui e il fratello della moglie della vittima hanno inscenato una rapina nell'appartamento di Petrit Caka, degenerata appunto nell'omicidio.

Ora è arrivato in Italia. "L'importante risultato investigativo è frutto del sinergico sforzo profuso dal nucleo investigativo di Frascati e dal servizio di cooperazione internazionale di polizia", spiegano dell'Arma.

Per rintracciare il soggetto era stata imbastita una serrata attività investigativa che ha fornito alle "autorità Italiane gli elementi necessari all'internazionalizzazione del provvedimento cautelare e all'organo di cooperazione internazionale di polizia di capitalizzare tutte le informazioni indispensabili a dare esecuzione" per l'estradizione dall'Albania, ha spiegato chi ha indagato.