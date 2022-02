Ingegnere ucciso ad Amsterdam, il presunto killer resta in carcere

Resta in carcere il 38enne di Rotterdam arrestato nell’indagine sull’omicidio dell’ingegnere di Allumiere Paolo Moroni, avvenuto ad Amsterdam - presumibilmente - tra il 25 e il 27 gennaio.

L’uomo, arrestato lo scorso fine settimana, si è presentato davanti al giudice istruttore olandese martedì mattina, e stando a quanto riportato dai media locali è stata disposta la permanenza in carcere per almeno altre due settimane. Le accuse a suo carico non sono ancora chiare, e sulle indagini la polizia olandese sta mantenendo il più stretto riserbo. Non è chiaro neppure quando Moroni sia stato effettivamente ucciso, anche se le poche notizie che trapelano dall’Olanda lasciano pensare che la morte possa essere la conseguenza di una rapina finita male. Non è escluso però che la vittima conoscesse il suo assassino e che il movente vada ricercato in questioni personali. Pur nella massima riservatezza con cui proseguono le indagini, sembra inoltre confermato che l’ingegnere sia stato ucciso a coltellate.

Moroni, 42 anni, era ingegnere informatico. Viveva in Olanda da diversi anni lavorando come sviluppatore, e recentemente aveva acquistato una casa nel complesso residenziale che affaccia sulla banchina Voc, nella zona del porto di Amsterdam. Per la pandemia era tornato ad Allumiere, dove sia lui sia la famiglia sono conosciuti e amati, a lavorare in smart-working, ma lo scorso 8 gennaio era rientrato in Olanda. Il suo corpo senza vita è stato trovato giovedì 27 gennaio, dopo che un amico che aveva cercato di mettersi in contatto con lui si è presentato a casa sua, preoccupato, e non ha avuto alcuna risposta. A quel punto ha chiamato le forze dell’ordine, e una volta nell’appartamento è stata fatta la tragica scoperta.

La famiglia di Moroni è stata avvisata venerdì, e nel fine settimana alcuni parenti sono partiti alla volta di Amsterdam con il supporto della Farnesina. È stata già disposta l’autopsia per accertare le cause della morte, ma nulla è stato ancora ufficializzato dagli inquirenti olandesi, che hanno anche chiesto a potenziali testimoni di riferire su eventuali avvistamenti di veicoli o persone sulla banchina del Voc il 27 gennaio e i giorni precedenti. Hanno avviato anche la ricerca di filmati di telecamere a circuito chiuso della zona per cercare di individuare elementi utili a capire la successione degli eventi.

Gli inquirenti hanno anche smentito che il 38enne arrestato avesse con sé al momento del fermo lo smartphone di Moroni, che è stato ritrovato in casa insieme con il computer. L’appartamento è stato intanto dissequestrato e la salma messa a disposizione della famiglia, che concorderà il rientro in Italia con il supporto della Farnesina. Sul posto a dare supporto ai parenti e all’avvocato Bruno Forestieri c’è lo studio Jansenn - De Falco, che nelle prossime ore dovrebbe partecipare a un primo colloquio tra le forze di polizia olandesi e la famiglia.