Omicidio a Ostia: litiga con il padre e lo uccide strangolandolo

Omicidio a Ostia dove un uomo di 69 anni, di origini tunisine, è stato ucciso dal figlio, italiano, strangolato al culmine di una lite. I fatti in via Baffigo nella tarda serata del 14 agosto. Una lite furiosa quella tra il padre pensionato e il 43enne disoccupato. Parole grosse, il diverbio che si fa più acceso e le mani del figlio che si stringono al collo dell'anziano. Una stretta che si fa più forte, fino alla morte.

Manca poco alla mezzanotte e il 43enne esce e vaga per Ostia fino a quando, sono le 3, non decide di costituirsi. In caserma racconta l'accaduto. I carabinieri di Ostia e del nucleo investigativo, insieme al medico legale, si portano in via Baffigo dove all'interno dell'abitazione trovano il 69enne privo di vita.

Effettuati i rilievi, la salma è stata portata al Policlinico Tor Vergata dove, su disposizione dell'autorità giudiziaria, verrà effettuata l'autopsia. Portato invece a Regina Coeli il 43enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da ricostruire i motivi che hanno portato alla lite. I due vivevano da soli insieme all'interno dell'appartamento. Secondo quanto raccolto dai carabinieri le liti e le incomprensioni andavano avanti da anni. Venerdì sera le cose sono degenerate, fino al tragico epilogo.