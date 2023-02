Omicidio a Ostia: Fabrizio Vallo ucciso con cinque colpi di pistola

Si torna a sparare a Ostia. Fabrizio Vallo, 47enne già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso nella tarda serata di ieri in via del Sommergibile, al civico 29. Una vera e propria esecuzione portata a termine da due killer attualmente ricercati dai carabinieri di Ostia che indagano sul caso.

La ricostruzione dell'accaduto

I fatti poco prima della mezzanotte. Vallo sarebbe stato raggiunto dai killer a pochi metri da casa sua, nell'androne condominiale di via del Sommergibile, al civico 29. Almeno cinque i colpi sparati a breve distanza contro il 47enne, mentre era davanti al portone della sua casa. Gli assassini lo hanno colpito al volto e all'addome non lasciandogli scampo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Ostia e del nucleo investigativo l'omicidio sarebbe stato commesso infatti da due persone che sono fuggite. Tracce ematiche visibili ancora stamattina, a ore di distanza dall'omicidio.

Le ipotesi investigative

Un vero e proprio agguato che per modalità, efferatezza e luoghi lascerebbe pochi dubbi sulla matrice legata alla criminalità. Ipotesi al vaglio, con gli inquirenti che non escludono la possibilità che Vallo possa essere stato ucciso successivamente a una lite, forse in seguito a un chiarimento che l'uomo potrebbe avuto poco prima con gli stessi killer che poi lo avrebbero raggiunto e freddato davanti casa. Ad avvalorare questa ipotesi il fatto che accanto al corpo crivellato di colpi del 47enne di Ostia sia stata trovata una spranga, presumibilmente in uso in quel momento proprio a Fabrizio Vallo. Un particolare importante, con gli investigatori dell'arma che al momento non escludono nessuna possibile ipotesi, compresa anche quella del possibile regolamento di conti, con la vittima che potrebbe aver fatto uno sgarbo importante, per il quale ha pagato con la vita. Fra le ipotesi anche quella legata allo spaccio di droga, con gli investigatori che non escludono nessun possibile scenario. Si esclude al momento il movente passionale.

Chi era Fabrizio Vallo

Classe 1975, 48 anni da compiere il prossimo 2 maggio, Fabrizio Vallo era una persona nota negli ambienti criminali di Ostia e della Capitale. Già conosciuto alle forze dell'ordine, ex sorvegliato speciale, al momento non era sottoposto a nessuna misura cautelare. Furti e rapine ai commercianti di Ostia, minacce ed evasione dagli arresti domiciliari a cui era ristretto. Questi i precedenti di Fabrizio Vallo.

Luoghi di malavita

Il luogo dell'omicidio si trova a 300 metri di distanza dal punto in cui furono freddati 12 anni fa Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, "Baficchio" e "Sorcanera", in uno degli omicidi recenti più efferati che Ostia ricordi. A pochi metri dall'omicidio di Vallo si trova anche la Femus, la palestra degli Spada, chiusa nel 2018. Nel 2015 a pochi passi da via del Sommergibile, in via Cagni, fu gambizzato un 47enne.



Articolo in aggiornamento - Ultimo aggiornamento ore 10.40