Omicidio Ostia: caccia al killer di Fabrizio Vallo, blitz dei carabinieri a Fiumicino

Chi ha ucciso Fabrizio Vallo? In che ambito è maturato l'omicidio di Ostia? La vittima conosceva il suo carnefice? E soprattutto perché è stato freddato in quella che sembra una vera e propria esecuzione legata alla criminalità? Proseguono senza soluzione di continuità le indagini dei carabinieri per delineare i contorni legati all'omicidio di Fabrizio Vallo, il 47enne - vecchia conoscenza delle forze dell'ordine - ucciso con cinque colpi di pistola sparati a bruciapelo da un uomo. Un agguato che non ha lasciato scampo al 47enne, colpito alla testa e all'addome e morto dopo essere stato crivellato dagli spari nell'androne condominiale della sua abitazione di viale del Sommergibile, a Nuova Ostia.

Nissan sospetta

In attesa di dare delle prime risposte all'efferato omicidio, gli investigatori della compagnia di Ostia e del nucleo investigativo dei carabinieri di Roma stanno proseguendo senza sosta le indagini, cominciate poco prima della mezzanotte del 2 febbraio, quando l'uomo è stato trovato morto davanti al civico 29 di viale del Sommergibile. Nel mirino degli investigatori è entrata prima una Nissan bianca, parcheggiata proprio a pochi passi dal luogo dell'assassinio, ispezionata a lungo anche con l'ausilio dei Ris e degli artificieri.

Bltiz dei carabinieri a Fiumicino

Caccia al killer che ha poi portato i militari dell'Arma sino al comune di Fiumicino, in particolare nella zona d'Isola Sacra. Proprio qui, in via Bignami, i carabinieri hanno concentrato le loro attenzioni su un'altra vettura sospetta. Un possibile primo importante passo per la risoluzione dell'omicidio, con la strada chiusa dalla polizia locale di Fiumicino - anche al transito pedonale - al fine di consentire le ispezioni degli inquirenti, anche in questo caso con l'ausilio degli artificieri.

Omicidio nel feudo degli Spada

A complicare le indagini dei carabinieri il clima omertoso che si sono trovati davanti una volta arrivati in viale del Sommergibile, nella zona di Nuova Ostia, conosciuta alle cronache come feudo degli Spada, famiglia criminale condannata per associazione mafiosa che proprio in quest'area di case popolari del litorale romano aveva negli anni intessuto i propri interessi.

L'omicidio di Baficchio e Sorcanera

Proprio qui, il 22 novembre 2011, vennero uccisi in strada in pieno giorno fra decine di passanti il boss Giovanni Galleoni detto 'Baficchio' e Francesco Antonini detto 'Sorcanera', espressione della vecchia Banda della Magliana. A ucciderli, come poi accertato dalla magistratura, gli esponenti del clan Spada - con la corte d'Assise di Roma che poi confermò gli ergastoli per gli esecutori materiali del duplice omicidio. A pochi metri dalla palazzina popolare dove è stato ucciso stanotte Fabrizio Vallo si trova anche la Femus, la palestra degli Spada dove Roberto venne arrestato per la testata al giornalista Daniele Piervicenzi, poi chiusa nel 2018. Nel 2015 a pochi passi da via del Sommergibile, in via Cagni, fu gambizzato un 47enne.

I residenti di Nuova Ostia

In quel viale del Sommergibile, a Ostia, dove il 47enne Fabrizio Vallo è stato ucciso con cinque colpi di pistola esplosi da un killer in fuga, a poche ore dall'efferato delitto è tutto come sempre: non una transenna, se non quelle arancioni sbilenche su impalcature da decenni senza l'ombra di operai, gente a passeggio con il cane, altri in fila nella farmacia di fronte. E i residenti del palazzo al 29/A sotto al quale è stato consumato l'agguato, entrano ed escono con l'aria serafica di un qualsiasi giorno. "È una cosa frequente qui, siamo abituati", dice all'Adnkronos un ragazzo. Tapparelle abbassate in fretta e in furia e bocche cucite come accaduto dopo l'omicidio di Baficchio e Sorcanera. Questa mattina i residenti del palazzo hanno risposto ugualmente così: "Non c'ero", "Non ho sentito nulla", "Non sono di qui, sono ospite da alcuni amici".

Cinque colpi nella notte

Nonostante la poca disponibilità a fornire la propria testimonianza i colpi esplosi durante la notte non sono passati sotto silenzio: "Stavo sul divano ho sentito 5 colpi di pistola, poco dopo le sirene dei carabinieri che hanno invaso via del Sommergibile". "Lo hanno ucciso senza pietà come un cane e sotto casa", le parole a mezza bocca di una residente al nostro giornale.

Chi era Fabrizio Vallo

In attesa di dare un nome e un volto al killer di Fabrizio Vallo i carabinieri non escludono al momento nessuna ipotesi investigativa. Il 47enne di Ostia è infatti una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Uscito e rientrato in carcere diverse volte, ex sorvegliato speciale, anche se al momento non era sottoposto a misure restrittive, Vallo aveva un passato di rapine e furti a danno dei commercianti di Ostia, ma anche di evasione dagli arresti domiciliari e minacce.

La spranga vicino a Fabrizio Vallo

A tingere di giallo l'omicidio di Vallo una spranga, trovata dai carabinieri accanto al corpo privo di vita dell'uomo. Un reperto importante, quello accertato dagli investigatori dell'arma che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa. Fra le piste quella del possibile regolamento di conti. Il 47enne potrebbe aver fatto uno sgarbo importante, magari derubando o rapinando una persona intoccabile, un affronto che lo avrebbe portato a confrontarsi con un altro uomo dal quale si potrebbe essere presentato con la spranga. Le cose però sarebbero andate diversamente da quanto previsto dal 47enne che - una volta davanti al portone della sua palazzina di via del Sommergibile - potrebbe essere stato chiamato e poi freddato con cinque colpi di pistola esplosi a bruciapelo contro di lui dall'assassino, che potrebbe essere una persona che Vallo conosceva.

Le ipotesi degli investigatori

Senza lasciare nulla al caso, gli investigatori indagano anche nel giro dello spaccio di droga. Non si esclude che la vittima possa avere avuto una discussione con qualcuno proprio per l'acquisto o la cessione di sostanze stupefacenti. Esclusa al momento la possibile pista passionale. Resta un omicidio, con Ostia che torna nuovamente sulle prime pagine dei giornali nazionali per un efferato assassinio.