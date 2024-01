Ucciso a Ostia per una casa popolare: condannato a 18 anni di carcere il killer di Fabrizio Vallo

Diciotto anni di carcere. Il tribunale di Roma ha condannato dopo il processo con rito abbreviato, Emanuele Caradonna, imputato per l’omicidio di Fabrizio Vallo, ucciso il 2 febbraio scorso a colpi d’arma da fuoco nell’androne di un palazzo di viale del Sommergibile a Ostia. Secondo la ricostruzione dei fatti emersa dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia coordinati dalla procura di Roma, l’imputato, un 54enne originario di Gela da anni residente a Fiumicino, aveva avuto una violenta lite con il 47enne Fabrizio Vallo, culminata poche ore dopo con l’esplosione di tredici colpi di pistola a distanza ravvicinata, undici dei quali andati a segno.

L'omicidio di Fabrizio Vallo

Nelle fasi immediatamente successive all’omicidio, Caradonna si era dato alla fuga a bordo di una vettura - poi trovata dai carabinieri parcheggiata in via Bignami, a Fiumicino. Dopo una breve ricerca era stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Civitavecchia. Gli investigatori dell'Arma trovarono in un'auto - intestata all'ex convivente ma a lui in uso - una Santa Barbara nel bagagliaio. Era lo scorso 3 febbraio e il 54enne originario della provincia di Caltanissetta venne arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi clandestine e alterate e fabbricazione di esplosivi e portato in carcere. La sentenza emessa - giovedì 11 gennaio - arriva a undici mesi dall’omicidio.

Ucciso per una casa popolare

L'esecuzione sarebbe maturata per una casa popolare. Un alloggio occupato dalla vittima conteso però dal suo presunto killer e dalla sua ex convivente. Dopo giorni di accese discussioni il siciliano originario di Gela si presentò poco distante dalla casa contesa in via Vincon. Poi l'omicidio. Tredici colpi esplosi contro Vallo, di cui undici a segno che non lasciarono scampo al 47enne romano.

Chi era Fabrizio Vallo

Classe 1975, 47 anni, Fabrizio Vallo era una persona nota negli ambienti criminali di Ostia e della Capitale. Già conosciuto alle forze dell'ordine, ex sorvegliato speciale, al momento dell'omicidio non era sottoposto a nessuna misura cautelare. Furti e rapine ai commercianti di Ostia, minacce ed evasione dagli arresti domiciliari a cui era ristretto. Questi i precedenti di Fabrizio Vallo.

Luoghi di malavita

L'omicidio del 2 febbraio scorso avvenne a 300 metri di distanza dal punto in cui furono freddati 12 anni fa Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, "Baficchio" e "Sorcanera", in uno degli omicidi recenti più efferati che Ostia ricordi. A pochi metri dall'omicidio di Vallo si trova anche la Femus, la palestra degli Spada, chiusa nel 2018. Nel 2015 a pochi passi da via del Sommergibile, in via Cagni, fu gambizzato un 47enne.