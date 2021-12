Operaio morto a Tor Sapienza, l'ipotesi del pestaggio e delle torture prima di nascondere il corpo

Quasi certamente è stato barbaramente pestato, forse torturato. Poi il corpo è stato nascosto nell'intercapedine, probabilmente in attesa di farlo sparire per sempre. Il giallo dell'operaio, legato mani e piedi, e abbandonato in una intercapedine di un palazzo in viale Giorgio Morandi, a Tor Sapienza. È ancora da risolvere. I carabinieri stanno lavorando a ritmo serrato per ricostruire il barbaro omicidio di Emad Mohammad Abou Gala el Maatu, egiziano di 48 anni, impiegato in un autodemolitore lungo viale Palmiro Togliatti e trovato morto nel pomeriggio di venerdì scorso.

Il cadavere dell'operaio è stato trovato vicino l'abitazione occupata abusivamente che Emad Mohammad Abou Gala el Maatu condivideva con il fratello e due connazionali proprio in viale Morandi. Dell'uomo era stata denunciata la scomparsa il 12 dicembre scorso e adesso i carabinieri del reparto operativo e della compagnia Montesacro attendono l'esito dell'autopsia prevista per oggi per capire quando sia deceduto e perché.

Non si esclude, infatti, che il luogo dove è stato trovato il cadavere fosse provvisorio. Forse chi l'ha messo lì, voleva disfarsi del corpo una volta per tutte. Magari mettendo in scena un suo rientro in patria. Così bisognerà capire se il 48enne fosse ancora vivo quando è stato ammassato, ancora "incaprettato", in quel pertugio stretto della palazzina di viale Morandi.

Ma chi lo hai ridotto così e perché? Non c'è una storia di droga dietro questa vicenda. Forse qualche interesse economico. L'egiziano 48enne era incensurato. Non è escluso che la questione abitativa sia al centro del giallo. L'operaio da anni aveva occupato abusivamente un appartamento popolare che condivideva con il fratello e con altri connazionali.

I militari che indagano hanno iniziato ad ascoltare amici e familiari, visto che in zona non ci sono telecamere utili per ricostruire il caso. È possibile che il fratello della vittima e i suoi coinquilini possano essere riascoltati dopo l'esito dell'esame autoptico atteso tra oggi pomeriggio e mercoledì mattina. Secondo quanto ricostruito, Emad Mohammad Abou Gala el Maatu sarebbe scomparso dal 9 dicembre.

Il fratello e altri familiari l'avevano visto uscire per recarsi a lavoro. Da quel momento non sarebbe più tornato. La denuncia di scomparsa, però, avviene solamente tre giorni dopo, ovvero il 12 dicembre. Quindi il ritrovamento del cadavere, segnalato sempre dal fratello, in quella palazzina lo scorso 17 dicembre. Il medico legale, da una prima analisi, non ha ravvisato sul corpo del 48enne ferite compatibili con pistole o con armi da taglio, ma un evidente trauma facciale. In sostanza, l'operaio potrebbe essere stato picchiato, legato mani e polsi e poi nascosto nell'intercapedine. Forse ancora in vita. Una brutale tortura subita. L'autopsia dirà di più. Quindi si potrà rispondere alle prime domanda. Ai carabinieri, il compito di risolvere i due principali enigmi: chi ha ucciso l'operaio di Tor Sapienza? Perché è stato ridotto così? Le indagini proseguono.