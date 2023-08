Omicidio a Nettuno: ucciso con un colpo di piccone alla testa

Un uomo di 77 anni è stato trovato morto in casa con una vistosa ferita alla testa. A dare l'allarme è stata la moglie della vittima. È quanto successo a Nettuno, comune del litorale sud della provincia di Roma, in via dei Laghi, all'altezza del civico 49. Sul posto i carabinieri di Anzio che indagano.

Vicino al corpo di E.V. - queste le iniziali della vittima - è stata trovata la parte in ferro di un piccone, un oggetto che qualcuno potrebbe aver usato come un'arma. Ecco perché chi indaga si muove ipotizzando l'omicidio.

In casa, inoltre, non sono stati evidenziati segni di effrazione. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, questa mattina all’alba, potrebbe aver aperto la porta a due persone che forse conosceva. La salma è stata messa fin da subito a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri indagano.