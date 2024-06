Una lite, poi l'omicidio suicidio. Così Raffaele ha ucciso la sua compagna

Perché Raffaele Di Lelio ha ucciso la sua compagna, prima di togliersi la vita? L'omicidio suicidio di Nettuno è avvolto, in parte, nel mistero. I carabinieri della compagnia di Anzio stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in via Tronto. Lo fanno a bocche cucite, facendo filtrare poco o nulla.

Nella giornata di ieri hanno sentito i vicini dai quali è emerso pochissimo. Una coppia tranquilla, avvistata giusto il tempo di fare la spesa. Mai litigi, mai urla fuori posto. Nessun episodio precedente è stato denunciato.

L'ipotesi è che tra i due, prima del dramma di venerdì mattina, sia scoppiata una lite. Le ragioni di questa lite sono al vaglio di chi indaga. L'ipotesi è quella di un movente passionale: lui, 88 anni, sarebbe stato geloso di lei, di 66. Altro scenario è quello che vorrebbe lei pronta a lasciarlo. Un rapporto nato nel tempo. Secondo quanto emerso Gergana Kaltcheva Todorova aveva in affitto una parte della villetta. Con il tempo tra i due si è stretto e consolidato un rapporto che ieri ha avuto un tragico epilogo.

A trovare i due riversi a terra in casa il figlio dell'88enne, avvisato dalla collaboratrice domestica. Quindi l'intervento dei carabinieri e la ricostruzione dei fatti.