Omicidio a Borghesiana, fermato il killer. "Movente è la gelosia per la moglie"

Una coltellata al collo e altri fendenti sul corpo. Così è stato assassinato nella notte di giovedì 22 dicembre a Roma, Nazareno Paolo Teti, un uomo di 52 anni. L'omicidio avvenuto in via Borghesiana è stato ricostruito dalla polizia di Stato che ha arrestato un cittadino albanese di 47 anni.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato spinto dalla gelosia per la relazione sentimentale instauratasi tra la moglie e la vittima. Il 47enne ha colpito l'uomo mentre stava facendo ripartire l'auto con l'ausilio di cavi elettrici. Una coltellata al collo a seguito della quale Nazareno Paolo Teti è morto in ospedale, al policlinico di Tor Vergata.

Le indagini

Gli accertamenti, portati avanti dalla squadra mobile di Roma, anche grazie all'ausilio di telecamere e testimonianze dirette, insieme ad accertamenti e riscontri di vario tipo, hanno portato, in pochissimo tempo, ad identificare il sospetto autore del fatto criminoso. Il 47enne albanese è stato rintracciato in un parcheggio.

La chiusura del cerchio

"È stato arrestato in quasi flagranza, misura per la quale la procura della Repubblica sta chiedendo la convalida al gip", spiegano dalla Questura. "Il ritrovamento e il conseguente arresto in modo così rapido - sottolineano fonti di polizia - è stato reso possibile anche grazie alla numerosa presenza di equipaggi della polizia di Stato sul territorio, rafforzati proprio in vista del periodo natalizio, secondo le indicazioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica".