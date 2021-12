Ucciso a coltellate il giorno di Natale, il corpo trovato in un campo

Ucciso a coltellate il giorno di Natale. L'omicidio a Monterotondo, a nord di Roma. A scoprire il corpo privo di vita di Constantin Horonceanu un volontario della comunità di Sant'Egidio, che gli stava portando il pranzo. Ad ucciderlo sarebbe stato un connazionale, un cittadino romeno di 39 anni, sottoposto ad un decreto di fermo. Dovrà difendersi dalle accuse di omicidio volontario.

La scoperta del corpo privo di vita del 63enne Constantin Horonceanu è avvenuta la mattina del 25 dicembre quando i carabinieri sono stati avvisati del rinvenimento del cadavere da un volontario della Comunità di Sant'Egidio incaricato di portare il pranzo alla vittima. Arrivato nell'area della baracca dell’uomo nelle campagne del comune alle porte della Capitale, la scoperta del corpo privo di vita del senza fissa dimora, riverso in terra in un campo.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della compagnia di Monterotondo e quelli del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Ostia che, sotto la direzione del pubblico ministero di turno della Procura della repubblica di Tivoli, hanno constatato la morte dell’uomo, unitamente al medico legale, dovuta, presumibilmente, a tre coltellate nella zona toracica.

Eseguiti i rilievi di rito e, prontamente, l’esame autoptico che confermava la causa della morte, le serrate indagini svolte hanno consentito di individuare il presunto responsabile. L’uomo è stato rintracciato nel suo alloggio di fortuna (sempre a Monterotondo) dove sono stati rinvenuti due coltelli compatibili con le ferite riscontrate in sede di esame autoptico. Le plurime dichiarazioni raccolte dai carabinieri e quanto rinvenuto hanno indotto il pm di turno, in considerazione dei rilevati gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga dell’indagato, ad emettere un decreto di fermo eseguito dai carabinieri.

Le cause dell’omicidio sembrano relative all’ambiente di grave disagio in cui versava il deceduto e a cui appartiene anche il 39enne fermato dai carabinieri. Sarà chiesta, oggi, la convalida del fermo al gip del tribunale di Tivoli che, nelle prossime 48 ore, sentito l’indagato, deciderà sulla convalida e sulla richiesta di misura cautelare in carcere.