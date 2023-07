Vittima di maltrattamenti organizza l'omicidio del marito e lo fa uccidere dal fratello

Stanca di essere vittima di una serie di maltrattamenti in famiglia ha organizzato l'omicidio del marito. Un delitto compiuto dal fratello e da un suo amico complice che volevano così vendicare la donna. A ricostruire i contorni del caso sono stati i carabinieri del nucleo Investigativo del gruppo di Frascati che, coordinati dalla procura di Velletri, hanno arrestato e portato in carcere una donna e tre uomini, tutti di nazionalità albanese di età compresa tra i 27 e i 33 anni.

Sono tutti gravemente indiziati per l'omicidio di Petrit Caka, avvenuto il 13 dicembre 2022 a Rocca Priora, in provincia di Roma. Una indagine complessa che ha permesso di ricostruire i movimenti degli indagati nei giorni antecedenti e immediatamente dopo il delitto. A tradire gli indagati anche le tante telecamere della cittadina dei Castelli Romani, la cui analisi ha permesso di individuare anche il veicolo utilizzato e i tragitti percorsi prima e dopo l'omicidio.

La vendetta e l'omicidio

La storia nasce da lontano. La moglie di Petrit Caka, secondo chi ha indagato, sarebbe stata appunto la mandante. È lei che avrebbe voluto la morte del marito. Un delitto maturato "nel possibile alveo di annosi maltrattamenti nell'ambito familiare" che lei aveva subito, ha spiegato chi ha investigato.

La donna in cerca di vendetta ha chiamato il fratello, il quale, in compagnia di un complice, il 10 dicembre del 2022 è arrivato in Italia dall'Albania, atterrando all'aeroporto di Fiumicino. Tre giorni dopo i due giovani, secondo quanto emerso dal lavoro dei carabinieri e della procura, hanno inscenato una rapina nell'appartamento di Petrit Caka, degenerata appunto nell'omicidio. Caka è stato colpito con diversi fendenti sul corpo e sul capo con un coltello.

La fuga

Dopo il delitto i due sono riusciti a scappare rientrando in Albania il giorno stesso, con un volo da Roma e grazie al supporto dato da un altro complice, un ragazzo anche lui albanese. Grazie alla condivisione delle informazioni in possesso, la moglie e due dei tre albanesi sono stati fermati in Italia.

La moglie di Petrit Caka è stata trovata in un nuovo appartamento a Rocca di Papa. Uno dei due giovani, invece, stava lasciando l'Italia imbarcandosi da Bari su una nave diretta a Durazzo venendo fermato, grazie alle indicazioni dei carabinieri di Frascati, dalla Polizia di Frontiera di Bari. Il terzo arrestato è stato fermato mentre viaggiava in auto nei pressi della via Cassia. Il cognato della vittima, invece, è ricercato con un mandato di arresto europeo sia in Italia che in Albania con la stretta sinergia tra carabinieri e interpol.