Un commando per uccidere il muratore "Michele". L'esecuzione in strada per uno sgarro

Un omicidio brutale. Un'esecuzione per uno sgarro, un affronto. Dopo una lunga indagine durata quasi un anno, i carabinieri hanno chiuso il cerchio sul caso di Mihai Roman, un muratore che amici e colleghi chiamavano Michele, freddato mentre stava camminando in via Francesco Selmi, all'altezza del civico 9, in zona Casal de Pazzi.

In manette sono finite tre persone, un uomo di 27 accusato di omicidio aggravato, insieme a un romano di 37 anni e un terzo uomo, un insospettabile 29enne, fino al momento dell'indagine ancora incensurato. Il gruppo aveva nelle proprie disponibilità anche un laboratorio per modificare pistole giocattolo in armi vere.

Ucciso per una lite

Mihai Roman stava tornando a casa, quando l'otto marzo del 2023, è stato trucidato. Un delitto efferato nelle modalità che ha fatto subito pensare a una questione di droga, ma così non è. La famiglia di Roman aveva fin da subito puntato il dito contro un gruppo di albanesi: "Hanno sbagliato persona", raccontarono a RomaToday. Invece no, il contesto è quello romeno e far fuoco, organizzando anche l'omicidio, è stato un uomo di 27 anni nato in Italia e originario di una famiglia rom. Un regolamento di conti.

Lui e la sua comunità vivono da tempo a Ponte Mammolo e in quel quadrante di città tra le comunità romene e rom sono una sorta di istituzione. Un gruppo a cui non si può mancare di rispetto, come invece avrebbe fatto Mihai Roman. Una lite con chi non doveva. Questo il movente dell'omicidio secondo i carabinieri di Montesacro che hanno indagato insieme alla procura. La vittima, secondo quanto ricostruito, venne raggiunta da due uomini a bordo di una moto di grossa cilindrata, uno dei quali esplose due colpi di pistola, colpendolo mortalmente al torace e a un fianco.

Chi ha ucciso Mihai Roman

Le indagini, fatte tra marzo e novembre 2023, hanno consentito di ricostruire tutto il contesto e raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 27enne italiano di origini rom e appartenente a una famiglia che vive nell'insediamento abusivo di Ponte Mammolo e che, secondo quanto appreso, è temuta nell'ambiente. Il 27enne è "particolarmente inserito nel contesto della criminalità romana, con numerosi precedenti per reati di natura predatoria, nonché per detenzione di armi da fuoco", spiegano carabinieri e procura.

Secondo investigatori e inquirenti la sua "indole violenta connota una condotta caratterizzata dalla sua eccezionale lucidità e crudeltà, che rivelano una personalità altamente pericolosa". Stando a quanto appreso, lui e la sua famiglia sono diventati punti di riferimento, per così dire, per tutta la comunità rom e romena di Ponte Mammolo Casal de Pazzi e Rebibbia. Sul suo ruolo nell'omicidio i carabinieri non hanno dubbi. Il 27enne ha infatti anche impartito disposizioni precise su come disfarsi degli abiti e dei caschi utilizzati, garantendo loro un compenso in denaro.

Il laboratorio di armi

La scorsa estate, lui e altri due complici, furono accusati pure "di porto e detenzione di arma comune da sparo, ricettazione di arma di provenienza furtiva, detenzione di munizionamento". Indagando sul delitto, infatti, i carabinieri scoprirono come a Ardea era stato messo in piedi dal 27enne e da due suoi complici, un laboratorio per modificare pistole giocattolo in armi vere.

All'interno del laboratorio era custodito anche un vero e proprio arsenale. In un vano segreto ricavato nel muro, i militari trovarono un chilogrammo circa di polvere pirica, sedici armi da soft air alterate e in grado di essere utilizzate con munizionamento convenzionale, due pistole artigianali, tredici silenziatori artigianali, parti di armi alterate, munizioni e l'attrezzatura tecnica per la ricarica.

I complici

Il ragazzo non ha però fatto tutto da solo. Insieme a lui hanno agito anche altre due persone. Destinatario dell'odierna ordinanza è anche l'uomo che ha guidato la moto usata per l'agguato a Mihai Roman. Si tratta di un 37enne romano ingaggiato appositamente per la sua capacità di guidare mezzi di grossa cilindrata e dileguarsi velocemente nel traffico. L'uomo, secondo quanto appreso, per il "lavoro" si sarebbe accontentato di poco più di 500 euro. Le immagini di video-sorveglianza lo avevano ripreso mentre sfrecciava in via di Ponte Mammolo negli attimi precedenti l'agguato, insieme al complice, entrambi vestiti di nero con tute e caschi integrali.

Con loro, in via Selmi 9, c'era anche un terzo uomo quella sera. Un gancio che ha garantito al gruppo di fuoco la presenza certa del Mihai Roman sul posto, dando così il via all'esecuzione. Si tratta di un 29enne italiano, incensurato, che era fuggito dopo il delitto.