Omicidio Primavalle, il cellulare sporco di sangue e le chat: prima svolta sul movente

C'è una prima importante svolta sull'omicidio di Primavalle, soprattutto per dare una risposta alla domanda sul perché è stata uccisa Michelle Causo. Come abbiamo sottolineato in più occasioni, si cercano negli smartphone di 'Misci' e del ragazzo coetaneo della diciassettenne accusato dell'omicidio, nuovi elementi che possano contribuire a ricostruire la verità sul delitto.

I cellulari di Michelle e dell'assassino

Venerdì scorso sono stati scaricati i tabulati telefonici. Tantissime le chat al vaglio degli agenti della squadra mobile. I dispositivi erano stati sequestrati nel corso del primo dei due sopralluoghi nell'appartamento in via Dusmet. Da lì si potrà capire quanti contatti c'erano stati tra i due prima del delitto. Secondo la famiglia di Michelle, il ragazzo a oggi detenuto nel carcere minorile di Casal del Marmo con l'accusa di aver ucciso la giovane amica e di averne occultato il corpo in un carrello della spesa poi abbandonato accanto ai cassonetti, avrebbe chiamato 'Misci' anche prima del drammatico incontro sfociato poi nell'efferato delitto.

Gli investigatori hanno trovato il cellulare della vittima sporco di sangue. Forse era stato afferrato dalla ragazza in un disperato tentativo di chiedere aiuto? Non è chiaro. Quelle tracce ematiche saranno analizzate.

Le ipotesi sul movente

Al momento il movente resta ancora ignoto. La versione del minorenne rinchiuso a Casal del Marmo fino a oggi è l'unica al momento disponibile e i dubbi restano. Lui ha raccontato che l'omicidio si sarebbe consumato per 20-30 euro. Un piccolo debito per dell'hashish non pagato e che il ragazzo avrebbe contratto con Michelle. La migliore amica della vittima, dal canto suo, ha dichiarato che quel debito ammontasse a circa 1500 euro.

Una cifra, invece, che la famiglia non conferma e che anzi ha smentito sia prima che dopo il funerale di 'Misci': "Sono state fatte tante illazioni, ricostruzioni fantasiose".

Il 17enne romano originario dello Sri Lanca, oltre a essere aspirante trapper, secondo qualcuno che lo conosce sarebbe però anche un aspirante hacker. L'anno scorso era stato denunciato dai carabinieri per sostituzione di persona su un'indagine su furti d'identità sul web. Lo scopo sarebbe stato ricattare minorenni dopo aver ottenuto da loro foto hard. La famiglia non esclude il movente del revenge porn, così come non esclude che Michelle possa essere entrate in quell'appartamento per difendere un'amica in difficoltà. Al momento, però, la polizia ha smentito l'ipotesi di un ricatto a luci rosse.