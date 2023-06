Omicidio Michelle Causo, la rabbia degli amici sui social: "Devi soffrire ogni singolo giorno"

"Gli facciamo la festa". "In carcere ti faranno male". Sono solamente un paio delle centinaia di commenti che in queste ore stanno inondando gli account del diciassettenne accusato dell'omicidio di Michelle Causo. Gli amici e tanti giovanissimi che i due neanche li avevano mai visti prima, stanno sfogando la loro rabbia. Vedono nero, vogliono vendetta, non solo giustizia.

Il 17enne fermato per la morte di Michelle, che nei profili dice di ambire a una carriera da rapper, tra spinelli e ostentazione di capi firmati, è oggetto di minacce sui social. Il giovane viveva con la madre che nelle ultime ore, forse per paura di ritorsioni, si sarebbe allontanata.

C'è chi pubblica una foto di Michelle come tributo alla ragazza e poi scrive "Pezzo di m., sotto le mie mani devi stare", riferendosi al giovane fermato. O chi, che nei commenti di un video dice: "Giustizia privata punto".

Luna scrive: "Lo sai come funziona in carcere per quelli come te? La regola dice che chi uccide donne, bambini, è un pedofilo non è ben accetto, perché è la feccia della società. Ecco, quello che speriamo tutti, di pancia è che qualcuno te la faccia pagare. Ma brutalmente. Razionalmente io invece spero che ci penserà il karma a fartela scontare la pena. Quando si fa rodere il culo, il karma è cattivo. Infine, io mi guarderei le spalle da oggi in poi, le persone che avevano come amica Michelle te le hanno promesse. In un certo senso oltre al karma e al carcere io ti metterei davanti alle persone che volevano bene a Michelle, per farti soffrire come un cane. Sarà molto dura. Hai ammazzato in modo atroce una ragazza di 17 anni. Ps: Instagram dovrebbe far perdere i follower a questa gente".

Leonardo, sul punto, è d'accordo: "Ao a regà levate tutti i follow a sto co***e senno o famo sentì pure nportante a sto faciolo". Commenti e status che invocano la giustizia privata, la vendetta, la morte. "Spero veramente che ogni giorno della tua vita soffrirai come stiamo soffrendo noi amici, come stanno soffrendo il ragazzo di Misci e i suoi familiari. Non sei nemmeno considerabile come uomo, ne tanto meno come animale", scrive Simone.

In una canzone d'amore che il 17enne pubblica senza video con un reel sul suo profilo Instagram i commenti, pesanti, si rincorrono come quello di Azzurra: "Grandissimo bastardo, prima le dedichi le canzoni e poi la uccidi. Non ti si può nemmeno definire un uomo, perché l'uomo ama e rispetta la propria donna, non la uccide. Tu sei solo un povero verme schifoso". Le fa eco Sofia: "Devi soffrire ogni singolo giorno per la cosa che hai fatto".

Le parole più sentite sono quelle delle ragazze, forse coetanee di Michelle. Invocano pene severe, si dicono esasperate e spaventate dalla scia di sangue dei femminicidi che sembra inarrestabile e non si ferma neanche nelle giovani generazioni.