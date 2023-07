I genitori di Michelle respingono la versione di chi ha ucciso la loro figlia: "Nessun debito". Domani la fiaccolata

"Michelle era buona, aiutava tutti. Non è stata uccisa per soldi, era una trappola". La famiglia di Michelle Causo è sicura. Non crede affatto alla storia dei soldi e della droga che il ragazzo accusato dell'omicidio di 'Misci' ha raccontato alla polizia prima e davanti al gip poi nell'udienza di convalida sul suo arresto. Papà Gianluca, mamma Daniele e il fidanzato Flavio ne sono convinti.

Chi indaga non si sbilancia al momento. Non conferma né l'una e né l'altra ipotesi sul movente, in attesa di analizzare i cellulari dei due minorenni dove, con ogni probabilità, si troverà la verità. "Chi l'ha uccisa l'avrà attirata a sé chiedendole aiuto. Una trappola. Potrebbe aver provato ad abusare di lei e davanti al suo rifiuto l'ha aggredita", ha ribadito più volte in questi giorni il papà di Michelle anche davanti alle telecamere. Una versione che più volte la famiglia ha esposto.

Il clima teso

"Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c'è la giustizia della strada. Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia", ha detto ancora il genitore distrutto che ha anche raddrizzato il tiro nelle ultime ore: "Michelle non me la ridarà più nessuno". La rabbia che i primi giorni era social ora sta diventando qualcosa di meno virtuale e più concreto. Il "Bronx" di Torrevecchia, dove viveva Michelle Causo si sta animando. "Quello non si deve far vedere più", hanno detto gli amici della ragazza.

Sui social di minacce di morte se leggono a centinaia. Tra le comitive di Torrevecchia e Primavalle, dove vive il ragazzo dell'omicidio, non correrebbe buon sangue e già in passato ci sarebbero state risse. Cose tra giovani, dice qualcuno, eppure ora il clima è diventato infuocato.

La fiaccolata di lunedì 3 luglio

Lunedì ci sarà una fiaccolata indetta anche da Vincenzo Lenzoni, preside del liceo Gassman, istituto dove la giovane era iscritta, che fa un appello: "interrompiamo questa catena di odio e violenza. Ci uniremo per non dimenticarla e far vivere in ognuno la sua memoria". La fiaccolata partirà dalla sede centrale del liceo Gassman in via Maffi, alle 19, per giungere a via Stefano Borgia, dove ci sarà un minuto di raccoglimento e si concluderà in piazza Capecelatro. Le bandiere di partito non ci saranno, ma le istituzioni, invece, sì.

Si annuncia la presenza del sindaco Roberto Gualtieri, la sua giunta, i consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione, i presidenti di municipio, e il governatore del Lazio, Francesco Rocca. Un coro unanime, senza colore, per dire basta alla violenza.