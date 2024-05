Uccise Michelle Causo e l'abbandonò in un carrello: "L'assassino capace di intendere e volere"

È capace di intendere e volere il giovane di origini cingalesi che il 28 giugno scorso ha ucciso Michelle Causo, la 17enne lasciata poi cadavere su un carrello della spesa a Roma, in zona Primavalle. È questo, a quanto si apprende, quanto emerge dalla perizia psichiatrica disposta dal tribunale dei Minori di Roma che ha stabilito anche che l’imputato può sostenere il processo escludendo qualsiasi seminfermità.

Nell’udienza in programma mercoledì mattina, erano presenti il padre e la madre della vittima assistiti dall’avvocato Antonio Nebuloso e Claudia Di Brigida. L’imputato, che è reo confesso, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.

Omicidio Michelle Causo

Il delitto si era consumato in un appartamento in via Dusmet. L'assassino, dopo averla pugnalata più volte, mise il cadavere di Michelle, dopo averlo avvolto in un lenzuolo e infilato in un sacco per i rifiuti, dentro un carrello della spesa e lo trasportò davanti alcuni cassonetti, poco distanti dal luogo del delitto.

Secondo il racconto del 17enne, fermato poco dopo dagli investigatori della squadra mobile, Michelle era entrata nell'appartamento per riscuotere un debito. In quel momento il coetaneo l'avrebbe accoltellata con un coltello da cucina. Durante il sopralluogo della polizia scientifica sulla scena del crimine, ancora insanguinata, venne trovata una pistola giocattolo.

Il debito che Michelle avrebbe dovuto riscuotere, ammontava a circa 60 euro. Le indagini svelarono inoltre, l'atroce particolare che la sera prima dell'omicidio, il 17enne aveva effettuato ricerche su internet su quali fossero i punti vitali dove accoltellare. Durante l'autopsia venne fuori che Michelle venne uccisa con 23 pugnalate con una lama di 12 centimetri e rimase agonizzante almeno per 40 minuti.