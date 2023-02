Omicidio Michael Lee Pon: fermato un sedicenne. Ha aggredito la vittima insieme al padre

Una faida tra connazionali che ha portato a una seconda svolta. Un ragazzo di 16 anni è accusato di aver partecipato, insieme al padre, all'omicidio di Michael Lee Pon, il 50enne cittadino filippino ucciso a coltellate in via Anastasio II, nei pressi della stazione della metro Valle Aurelia. Per il minorenne è stato disposto il collocamento in comunità.

La confessione

Il ragazzo si era costituito alla caserma dei carabinieri di Tor Vergata insieme al padre ammettendo il proprio coinvolgimento nell'assassinio di Michael Lee Pon. Prima della confessione il genitore, 43 anni, aveva diffuso sulle chat della comunità filippina di Roma due video. "Proteggete mio figlio". Questo il messaggio che aveva voluto lanciare.

Ieri sera, dopo aver approfondito le indagini, i poliziotti della squadra mobile della questura di Roma hanno bloccato anche il ragazzo di 16 anni. Anche lui sarebbe coinvolto attivamente nell'omicidio. Stando a quanto emerso, lui avrebbe preso a pugni e calci Michael Lee Pon mentre il padre che ha confessato, lo avrebbe appunto accoltellato.

Gli agenti hanno dunque eseguito una misura cautelare personale del collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, nei confronti del ragazzo. È "gravemente indiziato di aver commesso in concorso con suo padre l'omicidio", spiegano dalla questura.