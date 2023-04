Omicidio Moneta, la moglie: "Tripla tragedia. Mio padre? Non so nemmeno se è vivo"

Una tripla tragedia: per mio padre, per il mio ex marito, per i miei figli. L’epilogo peggiore per come poteva finire una situazione simile”. A parlare alle telecamere de La vita in diretta, il programma di RaiUno in onda ieri giovedì 13 aprile, è Alessandra Fedele, ancora moglie ma ormai separata da Massimiliano Moneta, il 57enne di Marco Simone di Guidonia - comune della provincia romana - ucciso martedì 11 aprile a Vada, in provincia di Livorno, in un terreno di proprietà del padre Antonino Fedele, sospettato numero uno per l'omicidio e ricercato dai carabinieri. Di lui, come di tutta la tragica vicenda, la donna dice di non sapere cosa pensare: "Non so dove sia, non so neppure se sia vivo. Non ho idea di cosa posso essere successo".

Parole che la donna avrebbe ripetuto anche agli inquirenti dichiarando fin da subito di essere arrivata dopo sul luogo del delitto e di non sapere perché l'ormai ex marito dovesse incontrarsi con il padre. "Sono tre giorni che mi sto domandando perché lui fosse lì - ha quindi detto la donna a La vita in diretta -. Non si sono mai incontrati in tre anni, non capisco perché si sarebbero dovuti incontrare proprio quel giorno". E alla domanda se il padre Antonino potesse aver ucciso per vendetta, ovvero in conseguenza alla condizione della figlia coinvolta in una relazione turbolenta ormai all'epilogo e con controversie sui figli minori, la donna ha risposto: "Che devo pensare? Io sono nuovamente una vittima fondamentalmente, mi sento nuovamente una vittima".

La nota dei legali della moglie di Massimiliano Moneta

In relazione alla posizione della donna è stata poi diffusa una nota dagli avvocati Corrado Testa, Luca Milani e Valeria Provenzano per chiarire "alcune imprecisioni riportate sui vari organi di informazione nella diffusione e trattazione della notizia del drammatico decesso del marito, Massimiliano Moneta". "L'udienza che si sarebbe dovuta svolgere nello stesso pomeriggio dell'11 aprile dinanzi al tribunale di Livorno era relativa a un procedimento penale che vedeva il signor Massimiliano Moneta imputato dei reati di sottrazione di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice relativamente a fatti accaduti tra il mese di marzo e il mese di ottobre 2020", scrivono ancora i legali della donna. "Non sono noti alla signora Alessandra Fedele i motivi per i quali" suo padre, Antonino Fedele, 81 anni, e il suo marito, Massimiliano Moneta, 57 anni, "si siano incontrati nel pomeriggio del giorno 11 aprile, incontro di cui la signora Fedele non era a conoscenza e cui non ha assolutamente preso parte".

Condannato in primo grado

Massimiliano Moneta, ricordano i legali della moglie, "era già stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Livorno con sentenza resa in data 28/02/2023 alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione imputato dei reati di minacce aggravate, molestie e tentata diffusione di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn) commessi in danno della signora Alessandra Fedele".

L'omicidio di Massimiliano Moneta

Il cadavere di Massimiliano Moneta è stato trovato dai carabinieri del comando provinciale di Livorno nel primo pomeriggio dell'11 aprile in un campo alla periferia di Vada, frazione del comune di Rosignano Marittimo (Livorno). Moneta sarebbe stato ucciso con due colpi sparati da un fucile da caccia, poi ritrovato sul posto. L'omicidio è avvenuto in un terreno di proprietà di Antonino Fedele, che subito dopo si è reso irreperibile e che ora è ricercato dai carabinieri come presunto autore dell'assassinio.