Organizza l'omicidio del marito dopo anni di maltrattamenti: arrestato un uomo fuggito all'estero

Aveva organizzato l'omicidio del marito perché stanca di essere vittima di una serie di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, Petrit Caka, è stato ucciso il 13 dicembre 2022 a Rocca Priora, in provincia di Roma. A ricostruire i contorni del caso sono stati i carabinieri del nucleo Investigativo del gruppo di Frascati che, coordinati dalla procura di Velletri, lo scorso luglio hanno arrestato e portato in carcere una donna - appunto la moglie della vittima - e tre uomini, tutti di nazionalità albanese di età compresa tra i 27 e i 33 anni. Uno di loro era riuscito a fuggire all'estero e ora è stato preso.

L'omicidio

L'uomo - 30 anni - è stato catturato dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati e dalla seconda divisione Interpol, sotto l'egida della procura di Velletri. Secondo quanto appreso, l'arrestato è ritenuto essere "uno degli esecutori materiali" dell'omicidio.

Secondo quanto emerso dal lavoro dei carabinieri e della procura, lui e il fratello della moglie della vittima hanno inscenato una rapina nell'appartamento di Petrit Caka, degenerata appunto nell'omicidio. Caka è stato colpito con diversi fendenti sul corpo e sul capo con un coltello.

L'arresto

"Per rintracciarlo è stata imbastita una serrata attività info-investigativa che ha fornito alle autorità Italiane gli elementi necessari all'internazionalizzazione del provvedimento cautelare e all'organo di cooperazione internazionale di polizia di capitalizzare tutte le informazioni indispensabili a dare esecuzione al provvedimento cautelare", spiegano i carabinieri.

Le attività in Albania sono state coordinate dall'esperto per la sicurezza della direzione centrale della polizia criminale di stanza a Tirana. Ora l'uomo è stato portato nel carcere a Velletri.