Femminicidio a Roma: picchia la compagna, la insegue sul balcone e l'accoltella: morta 43enne

Femminicidio a Roma dove, in zona Marconi, si è consumato un efferato omicidio di una donna di 43 anni, di origini colombiana, morta dopo essere stata picchiata e accoltellata dal compagno, un connazionale di 68 anni. I fatti si sono consumati intorno alle 13:45 di oggi al quinto piano di una palazzina in via Federico Guarducci, in zona Marconi.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti del quartiere che hanno assistito a parte dell'aggressione, ossia quando la donna ha provato a scappare sul balcone prima di essere nuovamente afferrata dal suo compagno che da lì a pochi minuti è diventato poi il suo omicida. Chi ha dato l'allarme avvisando la Polizia, ha riferito diaver sentito la donna gridare e poi di averla vista uscire sul balcone, sporca di sangue.

Sul posto sono così accorse le volanti della polizia di Stato del Commissariato San Paolo, ma la tragedia si era ormai conclusa. Stando a quando ricostruito A.G., queste le iniziali dell'uomo, avrebbe iniziato a picchiare M.V.M.L., queste invece le iniziali della sua compagna, dopo una discussione i cui motivi sono ancora da appurare. Quindi la 43enne, in qualche modo, si sarebbe divincolata per poi fuggire sul balcone dove - appunto - è stata vista da quei residenti che hanno dato l'allarme.

Il 63enne, ormai in preda alla furia omicida, l'ha afferrata per i capelli e le braccia, riportata in casa e dopo averla picchiata ancora l'ha accoltellata al ventre con un coltello da cucina. Un fendente fatale per la donna, trovata morta dagli agenti della polizia una volta arrivati in casa. L'uomo, bloccato, ha subito confessato di averla uccisa. Il 58enne colombiano è stato arrestato con l'accusa di omicidio. La salma della vittima è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Entrambi facevano i badanti.