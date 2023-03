Omicidio Manuel Costa, il dolore di Floriana Secondi: "Ci sarà una giustizia terrena ma anche divina"

Era stata proprio lei ad aprire il locale, l'Osteria degli Artisti. Spesso era tra i clienti, anche perché lì lavorava suo cugino, Manuel Costa. Un legame importante quello tra Floriana Secondi e la vittima dell'omicidio di ieri all'Esquilino, lo chef Emanuele Costanza. Non è un caso che la stessa protagonista del Grande Fratello 3 sul suo profilo instagram abbia scelto di sfogarsi, postando una foto del suo adorato cugino

"Togliere la vita a mio cugino padre di 4 figli", scrive Floriana Secondi. "Sei un essere spregevole: sparare in testa a freddo. Che Dio ti renda le tue azioni,ci sarà una giustizia terrena ma anche divina".

Sotto la foto i commenti dei fan di Floriana, ma anche di chi lo chef Costa lo conosceva: "Manuel sei il nostro angelo. E' qualcosa che ci toglie il fiato ho conosciuto il tuo valore, il tuo talento la tua fantasia la voglia di migliorare sempre te stesso e il mondo, di fare bene armonizzare con gli altri, dare una mano a tutti sempre in prima linea. Quanto ci manchi prima di pensarlo, abbiamo tutti un nodo in gola che non va più via. Sei il nostro eroe il tuo sorriso contagioso la tua grande voglia di fare la tua fantasia unica ci guiderà nell’arte a fare sempre meglio come ci hai insegnato tu".