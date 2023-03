L'omicidio di Luigi Finizio e la pista del colpo assestato ai capi della camorra romana

La passione per la Roma, per le donne e per i tatuaggi (ne aveva uno sul petto con un carrarmato e sullo sfondo delle torri in fiamme). Luigi Finizio, l'uomo ucciso a colpi di pistola nei pressi di un distributore di benzina al Quadraro, era un nome noto nell'ambiente criminale. La vittima aveva qualche precedente, ma soprattutto una parentela che conta quella con Michele Senese, detto 'O'Pazzo', uno dei signori della droga e della camorra romana.

In sostanza, Finizio era imparentato con il gruppo dei Senese storicamente collegato al clan Moccia di Afragola, insediatosi a Roma dalla fine degli anni '80, con radici stabili tra Tor Bella Monaca e in quartieri della periferia est di Roma. Il cinquantunenne freddato a colpi di pistola era cugino di Girolamo Finizio, compagno della sorella della moglie di Angelo Senese. E Girolamo è un altro nome noto.

Le parentele pesanti con i Senese

Girolamo Finizio di fatto cognato di Angelo Senese subentrato al comando del clan e fratello del boss Michele Senese detto 'O Pazzo', è compagno della sorella della moglie di Angelo Senese. Il 22 novembre del 2022 era stato arrestato insieme a Adriano D'Arma, l'uomo che ha sparato a Paolo Ascani, cognato di Roberto Spada (attualmente sotto sorveglianza speciale ad Ostia), per una gambizzazione avvenuta in via Antonio Forni a Ostia.

Quell'agguato, secondo gli investigatori della distrettuale antimafia e dei carabinieri, si collocava nelle dinamiche di "riposizionamento" dei gruppi malavitosi lidensi sullo "scacchiere criminale" di Ostia [LEGGI QUI CHI COMANDA A OSTIA]. Il mandante fu identificato in Girolamo Finizio, cognato di Angelo Senese, fratello del boss detenuto Michele Senese detto 'O' Pazzo'.

Il cognato di Spada, Ascani, per quel fatto fu accusato di favoreggiamento. Disse agli inquirenti di non conoscere i suoi aggressori, ma in realtà aveva provato a organizzare una vendetta, forse proprio attraverso il clan Spada. C'è un collegamento tra i fatti di Ostia e l'omicidio di Finizio? Presto per dirlo.

L'ipotesi della guerra tra clan

Dopo l'arresto di Girolamo Finizio, secondo gli investigatori, il cugino Luigi avrebbe scalato delle posizioni nella gerarchia criminale. Supposizioni che chi indaga sta valutando. Sul potente clan dei Senese pendono maxi condanne con l'aggravante mafiosa. È possibile che qualcuno possa aver voluto uccidere Luigi Finizio per la sola "colpa" di essere imparentato - anche se indirettamente - alla famiglia Senese? Le indagini procedono a bocche cucite.

Negli ambienti, questo omicidio viene trattato in maniera diversa rispetto agli altri fatti di sangue avvenuti a Roma negli ultimi 40 giorni. Chi ha premuto ripetutamente il grilletto fino ad uccidere il cinquantunenne al Quadraro - storico territorio proprio dei Senese - potrebbe aver innescato un pericoloso effetto domino. Per ora si tratta di ipotesi. Una cosa è certa, come ha sottolineato anche il sindaco Roberto Gualtieri, a Roma si spara e si uccide per la droga.