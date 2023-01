Omicidio Varani, l'ex fidanzata ricorda Luca: "Se avessi saputo avrei cercato di salvarti"

"Non c’è giorno che passi in cui io non pensi a te, ma solo perché ancora non riesco a darmi pace che tu non sei più qui ad illuminare il mondo con i tuoi splendidi occhi ridenti": nel giorno in cui avrebbe compiuto 30 anni, se la sua vita non fosse stata brutalmente interrotta, Marta Gaia Sebastiani ricorda Luca Varani, il ragazzo di 23 anni ucciso in un appartamento di via Iginio Giordani, al Collatino, nel marzo del 2016, ai tempi suo fidanzato.

L'omicidio di Luca Varani e l'arresto di Marco Prato e Manuel Foffo

Per l’omicidio di Luca Varani erano stati arrestati, il 5 marzo del 2016, Marco Prato e Manuel Foffo, accusati di averlo seviziato e ucciso al termine di una serata a base di droga nell’abitazione di Foffo. Prato è morto suicida nel carcere di Velletri nel giugno del 2017, un giorno prima dell’inizio del processo che lo vedeva imputato, Foffo sta invece scontando i 30 anni di carcere cui è stato condannato, facendo richiesta del rito abbreviato, una condanna confermata in appello nel 2018 e in Cassazione nel luglio del 2019.

Marta Gaia Sebastiani, oggi trentenne, ha voluto sfruttare i social per celebrare Varani nel giorno in cui avrebbe dovuto compiere la sua stessa età: "Avrei cercato di salvarti in ogni modo, se solo l’avessi saputo - scrive su Facebook - Tutti i giorni penso che se avessi avuto la stessa testa di adesso, lo stesso coraggio, t’avrei preso e ti avrei detto ‘Non preoccuparti di nulla, si risolve tutto'". Stando a quanto ricostruito nel corso della lunga e complessa inchiesta giudiziaria, Prato e Foffo avevano attirato Varani nell'appartamento di via Iginio Giordani con la scusa di una serata a base di droga e sesso e si erano poi accaniti su di lui con un coltello e un martello, alterati da interminabili giorni passati tra droga e alcol e decisi a "uccidere qualcuno", come aveva poi riferito Foffo agli inquirenti.

"Eri un'anima buona, tutto questo non è mai stato giusto"

"Al di là delle nostre vite che ad un certo punto si sono interrotte brutalmente, così, ti avrei voluto bene sempre, nonostante tutto. Tu eri un’anima buona, e tutto questo non è mai stato giusto - scrive ancora Sebastiani su Facebook - Sono passati quasi 7 anni, ho un’altra vita, un altro amore, un altro futuro a cui pensare. Ma la gente ancora, quando mi incontra mi dice 'Ma tu sei…'. Come se la mia vita fosse ferma lì, come se tutto si riducesse al tuo nome. A oggi, ci saremmo conosciuti per metà delle nostre vite, ma così non è stato".

A corredo del post, Sebastiani ha voluto condividere uno scatto che la ritrae proprio con Varani: "Luca, volevo semplicemente farti gli auguri - conclude - Come quando ai tuoi 18 anni sono passata sotto casa tua e non te l’ho mai detto, perché in quel periodo non stavamo insieme e siamo diventati maggiorenni l’uno senza l’altra. Ed ora diventeremo trentenni nello stesso modo".