Omicidio Sacchi, confermate pene per killer e Anastasiya. Rissa nei corridoi della Corte d'appello

L'impianto accusatorio per l'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa la notte del 23 ottobre del 2019 a Roma, ha retto anche davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello che hanno confermato i 27 anni di condanna per Valerio Del Grosso, autore materiale dell'omicidio. I togati hanno invece ridotto a 14 anni e 8 mesi la pena per il suo complice nell'aggressione,

Paolo Pirino, così come per Marcello De Propris, che consegnò l'arma del delitto. Per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti, i giudici hanno ribadito una condanna a 3 anni.

La rissa in tribunale

Sentenza che ha dato il là anche a un parapiglia nei corridoi della Corte d'appello con i familiari di alcuni imputati che si sono confrontati tra loro arrivando allo scontro fisico tanto che sono dovute intervenire le forze dell'ordine per separarli e far tornare la situazione alla tranquillità. Una "giornata pesante e tanta ansia" ma "siamo soddisfatti", hanno commentato i genitori di Sacchi.

La ricostruzione

L'omicidio di Luca Sacchi si consumò nell'ambito di una trattativa per la vendita di droga, sostanza e soldi mai trovati. "Una vicenda di sangue, triste e grave - come ha detto il procuratore generale Francesco Mollace nel corso della requisitoria del marzo scorso - ma assolutamente semplice e che si è consumata all'interno dei meccanismi criminali delle piazze di spaccio di Roma".

L'omicidio è quindi avvenuto nell'ambito di una trattativa intercorsa tra Giovanni Princi, amico di Sacchi e condannato in abbreviato a 3 anni in via definitiva per violazione della legge sulla droga, e un gruppo di pusher del quartiere San Basilio. Princi avrebbe infatti messo nello zainetto che quella notte Anastasiya aveva con sé i 70 mila euro necessari all'acquisto di droga che avrebbe poi lasciato in auto prima di recarsi al pub.