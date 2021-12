Omicidio La Rustica: ucciso con uno schiaffo per una banale discussione

Una banale discussione, forse il rifiuto dell'uomo di fare un favore a quel vicino di casa giudicato poco raccomandabile. Da qui l'aggressione, un violento schiaffo, che lo ha portato in un calvario durato quasi un anno e terminato tragicamente con la morte dell'uomo dopo oltre un anno di sofferenze. Lascia una moglie e due figli Giancarlo Masala, operaio 62enne prossimo alla pensione aggredito da un ragazzo i primi di ottobre del 2020 e deceduto nell'ottobre dell'anno successivo dopo il peggioramento delle sue condizioni. La sua colpa? Non aver voluto fare quello che il suo assassino gli aveva ordinato, ovvero fare la guardia ad una potente auto (forse rubata) lasciata in moto sotto i parcheggi delle case popolari di Roma nord est.

A dover rispondere di omicidio preterintenzionale un romano di 28 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, pugile amatoriale. A chiudere il cerchio attorno al giovane i carabinieri di Montesacro. La tragedia che portò al calvario di Giancalo Masala avvenne il 5 ottobre del 2020 in via Giacomo Del Duca, a La Rustica, quando il 62enne venne trovato in fin di vita fuori dal suo appartamento Ater dove viveva con la moglie ed uno dei due figli con una emorraggia cerebrale ed una frattura del cranio.

In condizioni disperate Giancarlo Masala venne trasportato immediatamente all'ospedale Sandro Pertini dove è rimasto in coma per oltre un anno. Il 17 ottobre di quest'anno (dopo oltre un anno di calvario) il 62enne è poi deceduto a causa del peggioramento delle sue condizioni cliniche. Da qui la richiesta di giustizia della moglie della vittima.

Raccolti tutti gli elementi investigativi ed ascotate diverse persone, sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro, diretti dal maggiore Guglielmo Palazzetti, nel'ambito di una indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Roma, a dare esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne romano, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio preterintenzionale di Giancarlo Masala. Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari.