Omicidio al Gazometro: si stringe il cerchio intorno ai due ricercati

Potrebbero avere le ore contate gli assassini di Atjon Lopci, il 26enne albanese morto accoltellato nella zona del Gazometro e poi morto al San Camillo 9 ore dopo. La squadra mobile ha ieri stretto il cerchio attorno a due connazionali della vittima, arrivando alla loro identificazione. I due però hanno fatto perdere le proprie tracce: non sono stati rintracciati nei rispettivi luoghi di residenza. L'ipotesi è che i due siano in fuga e che vengano tenuti nascosti da qualcuno. Allertata anche la Polizia Ferroviaria: il timore è che possano essersi allontanati da Roma con il treno.

Ai due si sarebbe arrivati attraverso i testimoni e le telecamere posizionate nella zona. Delineati i contorni della lite, un quarto connazionale della vittima avrebbe anche indicato i due. La loro presenza nella discussione avvenuta in via Mercati Generali è stata confermata alle immagini. Lo scontro verbale si è trasformato in accoltellamento, con Lopci colto alle spalle e colpito fendenti alla schiena e all'addome. Colpi inferti con decisione che hanno provocato ferite profonde ed una copiosa perdita di sangue.

Lopci ha provato a raggiungere la via Ostiense, ma giunto davanti ad un locale si è accasciato, abbandonandosi a terra in una pozza di sangue, ben visibile anche dopo l'arrivo e la ripartenza dell'ambulanza.

Nessuna traccia dell'arma del delitto, evidentemente rimasta in possesso dei due aggressori. Entrambi, inizialmente accusati di lesioni, dovranno ora rispondere di omicidio volontario. Evidente però la diversa responsabilità dei due nel delitto: chi ha inferto i colpi potrebbe rispondere di un'imputazione più grave.

Da chiarire i contorni e i motivi in cui è maturata la lite. La vittima non è pregiudicata, ma è conosciuta alle forze dell'ordine. Anche i ricercati non sarebbero pregiudicati. In tal senso dagli investigatori viene mantenuto il massimo riserbo.