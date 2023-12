Omicidio a Frascati, lite davanti a un bar finisce nel sangue: un morto e un ferito

Omicidio a Frascati, comune dei Castelli Romani alle porte di Roma. Un uomo è stato assassinato e un altro è rimasto ferito dopo una lite scoppiata davanti un bar nel pomeriggio di oggi, sabato 30 dicembre. Il delitto si è consumato intorno alle 16.30 in via San Francesco D'Assisi. I due, un italiano e un tunisino, sono stati aggrediti da un romeno di 33 anni, poi fuggito dopo aver accoltellato i rivali.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che avevano notato prima le urla e poi la brutale aggressione. Il cittadino tunisino, soccorso dal personale del 118, è stato portato in urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati. È morto poco dopo. Il secondo uomo ferito, l'italiano, è stato colpito a un orecchio ed è stato medicato sul posto.

I carabinieri della compagnia di Frascati giunti sul posto, grazie alle testimonianze raccolte sono riusciti a ricostruire la dinamica in breve tempo. Dopo un battuta in zona, il 33enne romeno è stato bloccato in via Tuscolana, mentre si allontanava a piedi. Fermato, è stato portato in caserma. L'accusa è di omicidio. Da chiarire i motivi che hanno fatto sfociare la discussione in una lite finita nel sangue.