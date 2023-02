In auto bombe artigianali e pistole: arrestato 54enne. Aveva litigato con Fabrizio Vallo

Possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Fabrizio Vallo, il 47enne freddato a colpi di pistola nell'androne della palazzo di viale del Sommergibile, a Ostia, in cui viveva. I carabinieri del nucleo investigativo, nel corso di un blitz effettuato venerdì pomeriggio a Fiumicino, hanno arrestato un uomo di 54 anni originario di Gela e da anni residente a Roma,dopo avere trovato nella sua auto due bombe artigianali e sei pistole, di cui una con la matricola abrasa.

L’uomo è il proprietario dell’auto parcheggiata in via Giuseppe Bignami, a Fiumicino, considerata una vettura sospetta nell’ambito dell’inchiesta partita la notte tra giovedì e venerdì, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Vallo. Dopo aver interdetto la strada al traffico e ai pedoni, i carabinieri hanno ispezionato la macchina con gli artificieri e vi hanno trovato bombe artigianali, nascoste nel cofano, e le sei pistole.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi clandestine e alterate e fabbricazione di esplosivi e portato in carcere. Stando ai primi accertamenti, nei giorni scorsi avrebbe avuto una discussione con Vallo, ma la sua posizione in relazione all’omicidio è ancora al vaglio degli inquirenti.

L’omicidio di Fabrizio Vallo

Fabrizio Vallo. 47enne di Ostia, è un nome conosciuto alle forze dell'ordine. Uscito e rientrato in carcere diverse volte, ex sorvegliato speciale, aveva un passato di rapine e furti a danno dei commercianti di Ostia, ma anche di evasione dagli arresti domiciliari e minacce. Poco prima della mezzanotte della notte tra giovedì e venerdì è stato vittima di un agguato nell’androne del suo palazzo, in una zona conosciuta alle cronache come feudo degli Spada, e colpito con cinque proiettili sparati a bruciapelo da un uomo che è poi scappato.

Le indagini sono partite immediatamente, senza escludere alcuna pista. Gli investigatori indagano nel giro dello spaccio di droga, e non si esclude che la vittima possa avere avuto una discussione con qualcuno proprio per l'acquisto o la cessione di sostanze stupefacenti. Esclusa al momento la possibile pista passionale.

Il delitto nel feudo degli Spada

Nella stessa zona, il 22 novembre 2011, vennero uccisi in strada in pieno giorno fra decine di passanti il boss Giovanni Galleoni detto 'Baficchio' e Francesco Antonini detto 'Sorcanera', espressione della vecchia Banda della Magliana. A ucciderli, come poi accertato dalla magistratura, gli esponenti del clan Spada - con la corte d'Assise di Roma che poi confermò gli ergastoli per gli esecutori materiali del duplice omicidio. A pochi metri dalla palazzina popolare dove è stato ucciso Fabrizio Vallo si trova inoltre la Femus, la palestra degli Spada dove Roberto venne arrestato per la testata al giornalista Daniele Piervicenzi, chiusa nel 2018. Nel 2015 a pochi passi da via del Sommergibile, in via Cagni, fu invece gambizzato un 47enne.