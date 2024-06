Omicidio Diabolik, il killer fu aiutato nella fuga: la corsa su uno scooter poi bruciato due giorni dopo

La terza corte di Assise ha ammesso, come chiesto dalla procura, di integrare l'attività istruttoria relativa all'omicidio di Fabrizio Piscitelli con la nuova informativa dei carabinieri del Nucleo Investigativo e della Squadra Mobile sullo scooter utilizzato dal killer il giorno del delitto.

Nuovi atti che entrano così nel processo in corso per l'omicidio del leader degli Irriducibili, noto come 'Diabolik', ucciso con un colpo alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma e che vede imputato l'argentino Raul Esteban Calderon, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi.

Lo scooter rubato

Scooter, che secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti in maniera congiunta da carabinieri e polizia, era stato rubato nel marzo del 2019 e poi dato alle fiamme due giorni dopo il delitto. Gli investigatori nell'ultima informativa sottolineano come ''visionando nuovamente le immagini dello scooter utilizzato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli si è rilevata una forte compatibilità con il modello Beverly 300'' e da accertamenti in banca dati ''è emerso che tra gli scooter rubati nella provincia di Roma nei mesi precedenti all'omicidio soltanto uno corrisponde per modello e colore a quello utilizzato dai killer''.

E secondo gli investigatori si tratta proprio dello scooter rubato il 18 marzo 2019, cinque mesi prima dell'omicidio. Lo stesso proprietario, che ne aveva denunciato il furto, chiamato a visionare i fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza di un bar di via Tito Labieno che ha immortalato la fuga del killer e di un'altra persona su uno scooter ha riconosciuto il bauletto non originale e la compatibilità con il parabrezza sempre non originale che aveva installato.

Il mezzo bruciato

Una circostanza di rilevante interesse investigativo, si spiega nell'ultima informativa ''poiché il motociclo in questione è stato trovato incendiato il 9 agosto 2019, soltanto due giorni dopo l'omicidio, in via Filippo Cesare Annessi 34 a poche decine di metri di distanza dall'abitazione di Calderon, ritenuto l'autore materiale dell'omicidio".

La pista albanese

Nel corso dell'udienza di ieri mattina è proseguita in aula la testimonianza del comandante del Nucleo Investigativo Dario Ferrara, con il contro esame della difesa dell'argentino. Rispondendo a una domanda su Orial Kolaj, pugile albanese citato in una conversazione, Ferrara ha chiarito che ''dalle verifiche effettuate sui tatuaggi dell'albanese è emerso che anche prima del delitto ne aveva di evidentissimi sulle braccia e sul polpaccio sinistro. Mentre il killer di Piscitelli aveva una fascia che copriva la gamba destra e abbiamo escluso dunque potesse essere l'esecutore''.

La benda a coprire il tattoo, la stessa che si vede nei filmati dell'impianto di video sorveglianza di un bar di Via Tito Labieno. Al termine dell'udienza l'avvocato Tiziana Siano, legale di parte civile della madre e della sorella di Fabrizio Piscitelli, ha sottolineato come ''se mai ci fosse stato qualche dubbio è stato completamente chiarito che non c'e' alcuna pista albanese'', sottolinea all'Adnkronos la penalista.

Gli altri teste

L'attività verrà integrata anche con la testimonianza in aula del capo della squadra mobile Stefano Signoretti e del proprietario dello scooter come chiesto dai pm Mario Palazzi e Rita Ceraso che verranno sentiti il 25 giugno. Mentre nell'udienza del 1 luglio sarà il turno dei fratelli Fabrizio e Simone Capogna, ora collaboratori di giustizia.