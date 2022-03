Picchiata ed uccisa dal compagno al parco: l'assassino condannato a 24 anni

Uccise a botte la compagna nel maggio del 2020 nel parco 'Don Picchi' alla Montagnola, ora la prima corte d'assise del tribunale di Roma lo ha condannato a 24 anni di carcere. L'uomo, un clochard romeno, era stato fermato nel giugno dello stesso anno dopo le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dalla procura di Roma.

La vittima, Maria Drabikova, 40enne slovacca, senza fissa dimora, era stata trovata nel "parco della Solidarietà" da un passante, semicoperta e in stato di incoscienza, con evidenti segni di violenza sul volto, ed era morta il giorno dopo in ospedale a seguito delle lesioni subite. Per il romeno, condannato per omicidio aggravato dai maltrattamenti, la pm Vittoria Bonfanti aveva chiesto l'ergastolo.

L'omicidio al parco della Solidarietà

L'omicidio si consumò la mattina dell'11 maggio di due anni fa. Fu un passante a notare la presenza di una donna distesa sul prato, semicoperta e in stato di incoscienza, con evidenti segni di violenza sul volto. Il personale medico, contattato dal passante intervenne sul posto, valutate le condizioni disperate in cui versava la donna, la trasportò d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni dove la donna, arrivata in coma, morì il giorno dopo.

Le indagini dei Carabinieri

I militari del comando provinciale della Capitale, intervenuti sul posto dopo il ritrovamento della donna gravemente ferita, effettuarono il sopralluogo dell'area, e dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni residenti e di persone che potevano conoscere la vittima, ricostruirono la dinamica dell’aggressione.

Le indagini, coordinate da Francesco Gualtieri del pool specializzato della Procura di Roma, permisero, sin da subito, di convogliare le attenzioni investigative sul compagno convivente della vittima, rintracciato poi dai carabinieri della compagnia Eur nella zona ed oggi condannato a 24 anni di carcere.