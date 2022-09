Omicidio Diabolik, indagini chiuse. Ancora ignoti i nomi di chi ha deciso la morte di Piscitelli

La procura di Roma ha chiuso le indagini sul presunto killer di Fabrizio Piscitelli, noto come 'Diabolik' ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma, e sull'omicidio di Shehaj Selavdi, detto 'Passerotto', avvenuto sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre 2020.



Omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. È la pesante accusa che i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Roma contestano a Raul Esteban Calderon, accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio di Piscitelli. Un agguato che per gli inquirenti rappresenta un evento "spartiacque" nei precari equilibri della criminalità organizzata della Capitale. Nei confronti del sicario è stato notificato l'atto di conclusione delle indagini che di norma anticipa la richiesta di rinvio a giudizio.

L'omicidio di Fabrizio Piscitelli

Nel capo di imputazione i magistrati, coordinati dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilarià Calò, ricostruiscono quanto avvenuto in quel torrido pomeriggio di tre anni anni fa. Calderon, che si trova agli arresti dal dicembre scorso, "in concorso con altra persona allo stato non identificata" ha "cagionato la morte di Piscitelli" colpendolo con un singolo colpo di arma da fuoco.

Una azione pianificata e messa in atto da mani esperte. Il killer vestito da runner e armato di pistola calibro nove ha colpito Piscitelli alle spalle, mentre quest'ultimo era seduto su una panchina dell'area verde. Calderon, secondo la ricostruzione fatta da investigatori e inquirenti, ha "rallentato la sua corsa" e ha esploso un colpo a brucia pelo alla testa dell'ex capo degli Irriducibili, storico gruppo ultras della Lazio, uccidendolo sul colpo.

Una azione, scrivono i pm, messa in atto con l'aggravante della premeditazione. Per l'accusa il movente è legato alla guerra interna alle associazioni criminali di Roma mentre nel "415" non si fa alcun riferimento ai mandanti dell'omicidio.

L'omcidio di Shehaj Selavdi

L'atto di chiusura delle indagini riguarda anche l'omicidio di Shehaj Selavdi detto Passerotto ucciso a Torvajanica il 20 settembre del 2020. Per quest'ultimo episodio di sangue oltre Calderon sono accusati Enrico Bennato e Giuseppe Molisso.



Secondo l'impianto accusatorio Bennato e Calderon "agendo con altra persona allo stato non identificata che fungeva da palo", e indossando mascherine e "caschi integrali al momento della fuga", in pieno giorno, sul lungomare di Torvajanica, all'altezza di un chiosco, hanno esploso "a distanza ravvicinata" due colpi di arma da fuoco, pistola custodita da una persona non identificata ma nota come "il messicano", colpendo al collo Selavdi. Un raid di morte pianificato con Molisso.

Cosa è successo dopo i due omicidi: l'effetto domino

Che il filo rosso che collega le morti e gli agguati sia la droga, non c'è dubbio. Secondo il gip di Roma Francesca Ciranna che firmò l'ordinanza che ricostruì l'omicidio di 'Passerotto', Giuseppe Molisso aveva "assunto un ruolo predominante nel panorama criminale romano, soprattutto nel settore del narcotraffico, rifornendo stabilmente buona parte delle piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca". È possibile dunque pensare che Molisso e Piscitelli siano venuti ai ferri corti e che qualcuno abbia dato luce verde per questa serie di fatti di sangue?

Molisso viene descritto dal giudice come "persona molto temuta, pericolosa e forte, che non ha problemi a ricorrere all'uso della violenza, anche attraverso l'utilizzo di armi da fuoco". In merito all'organizzazione dell'omicidio di Selavdi, "il metodo di esecuzione del fatto - spiega il giudice -, in un luogo pubblico, una domenica di settembre in spiaggia, il colpo sparato al collo, il contesto di vita condotto dalla vittima", lascia "desumere un pieno inserimento in contesti di criminalità organizzata". Elementi che avevano consentito al gip di contestualizzare l'omicidio di Shelavdi - molto vicino a Diabolik - "in una faida tra organizzazioni criminali contrapposte".