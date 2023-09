La verità dell'ex del killer di Diabolik: "Ho riconosciuto Raul in un video. Il nostro era amore malato"

Un amore "malato" come lei stessa ha raccontato condito da una vita scandita di rapine per sbarcare il lunario. A dirlo è "Buscettina", così lei stessa si è auto definita perché ha deciso di parlare, di non stare zitta. Lei è la ex compagna proprio di Raul Calderon imputato nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli leader degli Irriducibili, noto come 'Diabolik', ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma.

'Buscettina', che già il 13 dicembre del 2019 aveva raccontato le sue verità, ieri ha ribadito la sua versione. Dichiarazioni importanti per ricostruire il quadro del delitto ancora senza mandanti. Per uccidere Fabrizio Piscitelli, più conosciuto come Diabolik, sarebbero serviti 100 mila euro, più qualche bonus. Una sorta di vitalizio che avrebbe permesso a Raul Esteban Calderon, l'argentino presunto killer arrestato di recente di cambiare vita. Magari proprio con la sua compagna di vita e di rapine.

"L'ho riconosciuto in un video"

La donna, ora sottoposta a un programma di protezione, ha risposto alle domande dei pm Mario Palazzi e Rita Ceraso, in videocollegamento da un sito protetto con l'aula bunker di Rebibbia davanti ai giudici della Terza Corte di Assise di Roma, ribadendo nel processo le dichiarazioni già rese: "Ho riconosciuto Raul nel video dell'omicidio: la sua maglietta, i pantaloncini, la sua postura. E conosceva bene il Parco degli Acquedotti, andavamo a correre anche lì".

"Aveva diversi tatuaggi, tra i quali il mio occhio sulla spalla e una V grande sul polpaccio'', ha detto. ''Raul era stato chiaro sin dalla prima volta che mi aveva parlato: aveva sparato con la pistola 9x21 e lo ha ribadito in un'altra occasione. Quando discutevamo era una continua minaccia, lo chiamavo 'assassino di m…', gli dicevo mi 'hai rubato le mie pistole'''.

"Sarò ricordata come Buscettina"

Quindi la conferma, a distanza di ormai quattro anni, anche del prezzo per quell'omicidio: "Calderon mi ha detto che per l'omicidio ha preso 100mila euro in contanti e 4mila al mese, e che Leandro Bennato aveva pagato a sue spese e lo aveva fatto perché Diabolik stava mandando in giro voci su di lui come un infame, diceva che 'Leo era un infame''. Per l'omicidio di "Diablo" le posizioni di Leandro Bennato, Alessandro Capriotti e Giuseppe Molisso - come mandanti del delitto - sono state archiviate per mancanza di prove, ma "Leo" è nome noto nel narcotraffico come dimostra la storia dei 107 chili di cocaina rubati a Casalotti, suo fortino.

L'ex di Calderon ha spiegato di aver saputo "dell'omicidio Diabolik dalla tv. Ho subito pensato che era stato Raul. Ci legava un amore malato. Io avevo deciso dal carcere che avrei cambiato vita, avrei preferito assistere a tutto questo da spettatrice. Qui abbiamo perso tutti, abbiamo fallito tutti. Io sono sempre stata una donna omertosa - ha detto l'ex compagna di Calderon - non lo sono stata questa volta perché mi sono state rubate due pistole e sono state usate per commettere un omicidio'', ha riferito. ''Una volta scherzando ho detto che sarò ricordata come Buscettina''.

Le "bambine" rubate

La donna, con diversi precenti per rapine a mano armata e attualmente ai domiciliari, ha ricostruito anche il 'colpo' messo a segno con due complici in una gioielleria in zona Casilina nel 2019 dove oltre ai gioielli aveva sottratto la pistola, una 9x21, che era stata estratta dal gioielliere per cercare di opporsi ai rapinatori.

Uscito dal carcere ''ho raccontato a Calderon della rapina in gioielleria, delle pistole e gli ho detto anche che le avevo sotterrato nel giardino e sulla buca ci avevo messo divanetto di vimini''. In un primo momento, sentita la notizia dell'omicidio Piscitelli in televisione, ''non ho fatto nulla - ha raccontato - in tv dicevano che l'omicidio era stato commesso con una 7x65 e mi era sembrato strano che Calderon potesse aver commesso un omicidio con una pistola che si inceppava. Allora ho sistemato mia figlia che era in casa con me e sono andata in giardino e lì ho visto che le pistole non c'erano''. Allora ''sono andata a casa a Roma dove mi ha aperto Calderon, ero arrabbiata e gli ho chiesto dove fossero le 'bambine' (pistole ndr.) e mi ha risposto che non c'erano più. Lui poi mi ha portato in camera da letto e mi ha detto 'ho ammazzato Diabolik'. Io gli ho chiesto allora 'ma lo hai fatto con la 7x65?' e lui mi ha risposto no 'con la 9x21'''.

Il controesame

Un racconto "lucido e chiaro", lo ha definito all'Adnkronos Tiziana Siano, legale di parte civile dei genitori e della sorella di Fabrizio Piscitelli, dopo l'udienza del processo nell'aula bunker di Rebibbia. Calderon è accusato, dopo l'inchiesta della Dda di Roma coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. Nella prossima udienza, in programma il 27 settembre, si terrà l'esame delle parti civili e il controesame della difesa.