Le amicizie di Diabolik con albanesi e ultras di estrema destra. E poi quell'ombra: "M. ha dato l'ok per l'omicidio"

Le amicizie con i gruppi di criminali albanesi e quelle con gli estremisti di destra che facevano parte del gruppo ultras degli Irriducibili. Gli affari con Arben Zogu, detto Riccardino o il Nano, e Elvis Demce, due che negli anni sono diventati tra i narcos più pericolosi e temuti di Roma. E i soldati reclutati in curva Nord. Anime che hanno dato vita alla la batteria di Ponte Milvio che poi ha avuto rapporti con Michele Senese e Massimo Carminati.

A ricostruire in aula la figura di Fabrizio Piscitelli e il contesto in cui è maturato il suo omicidio è stato il comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Roma Dario Ferrara sentito in aula sull'informativa, redatta insieme alla squadra mobile, depositata nelle scorse settimane nel processo per l'omicidio di 'Diabolik', ucciso con un colpo alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. Imputato per quel delitto che ha sconvolto gli equilibri criminali nella Capitale è l'argentino Raul Esteban Calderon, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi.

Gli albanesi

''Il gruppo degli albanesi con al vertice Zogu faceva parte di un'organizzazione dedita al narcotraffico - ha spiegato Ferrara rispondendo alle domande dei pm Rita Ceraso e Mario Palazzi - insediata nella zona nord della Capitale e Acilia che poteva contare anche su appoggi all'estero. Il gruppo degli albanesi viene poi disarticolato con l'operazione 'Vento dell'Est' condotta dal Gico della Gdf tra 2014 e 2015 ma nonostante questo il legame tra Piscitelli, i suoi uomini e gli albanesi non viene scisso. Il legame ha continuato a essere molto forte, così forte che non viene scisso neanche dopo la morte di Diabolik nel 2019''.

Tra le intercettazioni citate in aula nel corso della testimonianza c'e' quella del maggio 2020 dove Bardhi Petrit, detto 'Titti', vicino a Piscitelli, parla con un suo connazionale. Una conversazione dove ''si evince il coinvolgimento - ha sottolineato il comandante del Nucleo Investigativo - di Leandro Bennato (boss di Casalotti) e di Giuseppe Molisso (boss di Tor Bella Monaca) che avrebbero spinto il Alessandro Capriotti, detto anche 'er Fornaro' o 'er Miliardero' a farlo, il riferimento è all'appuntamento che ha portato Piscitelli alla morte''.

"L'ok di M"

In una chat, inoltre, viene captata una frase che detta un'ombra sul mandante di quell'efferato crimine. A finire intercettati sono gli uomini che fanno parte dei narcos di Roma e che sostengono come ci sia stato ''l'ok di M'' per l'omicidio. M, ha il comandante Ferrara in aula, ''è Michele Senese", detto 'Michele O Pazz' e numero uno della camorra romana. C'è di più. Nell'informativa si leggeva anche un altro passaggio. "Ma come, Diablo guadagna 200mila al mese e manda 2mila?". La domanda la fa Alessandro Corvesi, ex calciatore in affari con Elvis Demce e altri narcos, a un suo amico anche lui in affari con gli albanesi.

Una questione di soldi e di rispetto. In sostanza Piscitelli, secondo la lettura di chi indaga, non avrebbe rispettato i patti sulla percentuale degli incassi stratosferici del narcotraffico.

La vendetta

Dall'omicidio di 'Diablo', come ha sottolineato il comandante Ferrara, seguono reazioni. Il tentato omicidio di Leandro Bennato è stato, ha spiegato Ferrara, ''la prima delle reazioni per vendicare Piscitelli. ''Leandro Bennato viene ferito e autore viene ritenuto Matteo che noi identifichiamo in Matteo Costacurta e lo stesso Bennato uscito dall'ospedale si mette alla ricerca con Calderon di chi ha sparato, lui aveva visto in viso chi gli aveva sparato - è stato detto in aula nel corso della testimonianza dall'investigatore - Qualche giorno dopo Leandro Bennato verrà arrestato in Grande Raccordo Criminale''.