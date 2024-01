Roma, agguato a Corviale: un morto e un ferito. Gli spari da un'auto

Agguato a colpi d'arma da fuoco a Corviale. È di un morto e un ferito il bilancio di quanto accaduto poco dopo le 19.30 in Largo Tabacchi. All'altezza di via Ettore Ferrari, due uomini sono stati raggiunti da una serie di colpi di pistola esplosi, secondo quanto si apprende, da un'auto.

Gli spari hanno raggiunto i due, ferendoli gravemente. Ad avere la peggio un 33enne italiano, colpito al torace. Disperati i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118: il decesso a bordo dell'ambulanza, poco prima dell'arrivo in ospedale. Meno gravi le condizioni dell'altro bersaglio, un 30enne anche lui italiano, ferito ad una gamba. Portato al San Camillo, le sue condizioni sono sotto controllo.

Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. Si attende l'arrivo del magistrato e del medico legale