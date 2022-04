Trovata morta in casa: interrogato il compagno

È stata trovata morta in casa, con segni di lividi sul collo. Vittima I.R., le sue iniziali, una donna originaria del Venezuela di 45 anni. A dare l'allarme una vicina di casa che ha sentito delle urla e visto la porta dell'appartamento aperta, così ha chiamato il numero unico per le emergenze e permesso alla polizia di arriva in via Fratelli Cervi, Civitavecchia, a pochi chilometri da Roma.

In quell'appartamento la donna viveva con un compagno, finito subito dopo il ritrovamento del corpo della 45enne al centro delle indagini. Gli investigatori della squadra mobile della polizia di stato lo hanno portato in commissariato per interrogarlo, con alcuni graffi sulle braccia. Il medico legale accorso in via Cervi, avrebbe riscontrato dei segni di violenza sul corpo della donna.

Ferite che farebbero pensare ad uno strangolamento dopo una lite. Gli inquirenti, in attesa delle disposizioni del magistrato, ascolteranno di nuovo la versione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Il cadavere della donna, terminati i rilievi scientifici, verrà trasferito in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che nel disporrà l'autopsia. Si indaga per omicidio.