Omicidio Cerciello: "Elder e Hjorth hanno scelto la violenza come stile di vita"

"Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth hanno scelto la violenza come stile di vita, il loro destino era già scritto nelle foto trovate nei loro cellulari”. A parlare in aule è stato l'avvocato Massimo Ferrandino, legale di Rosa Maria Esilio, vedova di Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 in zona Prati. Ferrandino è intervenuto venerdì mattina nel processo di appello che per l’omicidio di Cerciello vede imputati Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, i due giovani americani già condannati in primo grado all'ergastolo.

L’avvocato di Rosa Maria Ersilio ha richiamato l’attenzione, oltre che sul delitto, sulla personalità dei due americani, chiamando in causa “le immagini in cui Natale appare con pistole e mitragliette, armi vere, con le quali si allenava nelle cave di tufo, e poi le foto in cui si mostra una quantità spropositata di denaro. Quanto a Elder, con un'adolescenza anche più turbolenta, lui aveva sul telefonino le foto in cui punta il coltello alla gola della fidanzata".

Elder e Hjorth "scaltri e lucidi: hanno ammazato per gioco"

“Scaltri e lucidi”, li ha definiti Ferrandino, ripercorrendo quanto già era stato illustrato in aula dal pm Vincenzo Saveriano: la trattativa con Sergio Brugiatelli per comprare droga a Trastevere, la decisione di rubare al pusher lo zaino e di chiedere soldi per la restituzione, la scelta di dargli appuntamento a Prati per fare lo scambio e di “tendere un agguato, accovacciati tra le macchine”. Poi le coltellate a Cerciello, che con il collega Andrea Varriale si era presentato all’appuntamento al posto di Brugiatelli per bloccarli.

“Sono ragazzi di 19 anni, e a omicidio avvenuto rientrano nella loro stanza d'albergo, alzano i pannelli del soffitto e gettano dentro il coltello avvolto in un asciugamano. Questi due, per un loro 'gioco', hanno ammazzato Cerciello Rega - ha sottolineato Ferrandino - Lui invece non era né scaltro né furbo, ma era un carabiniere intelligente, con una famiglia umile e orgogliosa di avere fra loro un componente delle forze ordine, questa è la famiglia Cerciello, una famiglia italiana”.

Il sostituto procuratore generale Saveriano, al termine della sua requisitoria all'udienza dello scorso 10 febbraio, ha chiesto di confermare l'ergastolo per Finnegan Lee Elder, che ha materialmente accoltellato Cerciello Rega, e di ridurre a 24 anni la condanna per Gabriel Natale Hjorth. Nella ricostruzione della procura Elder, all’epoca dei fatti 19 anni, è colui che ha brandito il coltello colpendo il vicebrigadiere, mentre Hjorth è stato “il regista” dell’intera vicenda: sarebbe stato lui a organizzare tutto, dall'acquisto della droga al furto dello zaino dopo essere stati truffati, arrivando sino alla fuga dopo l'omicidio, la decisione di non soccorrere il vicebrigadiere e poi di nascondere il coltello nel controsoffitto della stanza.

Le richieste della procura e la difesa dei due americani

La difesa dei due americani ha invece sempre sostenuto che Cerciello e il collega Andrea Varriale, in borghese, non si sarebbero qualificati quella sera del 26 agosto, e si sarebbero lanciati sui due ragazzi all’improvviso. Elder avrebbe quindi reagito spinto dal panico, estraendo il coltello e colpendo Cerciello convinto di essere aggredito: undici coltellate, tra cui due fatali che non hanno lasciato scampo al vicebrigadiere.

In primo grado entrambi i ragazzi erano stati condannati all’ergastolo, ritenuti ugualmente responsabili dell’accaduto a prescindere da chi ha impugnato il coltello e sferrato i colpi letali. L’appello si è invece aperto con la richiesta di Saveriano di riconoscere le attenuanti a Hjorth, anche se il procuratore generale ha sottolineato la complicità nel delitto e anche nell’organizzazione dell’incontro che si è concluso in tragedia.

“Natale ha fatto il sopralluogo prima dell’incontro, ha organizzato tutto e ha contribuito all’azione di Elder - ha detto - Quando ha sentito Varriale dire ‘carabinieri!’, come lui stesso ha ammesso, non ha fatto nulla per fermarsi, o fermare l’amico mentre accoltellava Cerciello. Se Natale si fosse fermato, se avesse detto all’amico di fare altrettanto, forse Cerciello sarebbe sopravvissuto. Invece non si è fermato".