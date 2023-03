Omicidio Cerciello Rega: la Cassazione annulla le condanne, appello bis per Elder e Hjorth

Si apre un nuovo capitolo in merito al processo sull'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate in venti secondi e, per questo motivo. La Cassazione ha deciso di annullare le condanne in Appello ai due giovani americani Lee Elder Finnegan a 24 anni di carcere e Gabriele Natale Hjorth a 22 anni, accusati dell'omicidio consumato il 26 luglio 2019.

Una decisione, arrivata dopo 5 ore di camera di consiglio, che di fatto smonta - almeno in parte - sia la sentenza di primo grado, dove entrambi i giovani americani erano stati condannati all'ergastolo, sia la sentenza di appello.

La Suprema Corte, per la posizione dell'esecutore materiale, il 22enne Elder, ha respinto il ricorso per l'omicidio, ma lo ha accolto per le aggravanti e per la resistenza al pubblico ufficiale. La pena dovrà essere ricalcolata e potrebbe essere più bassa di 14 anni. Per il 21enne Gabriel Natale Hjort ci sarà un nuovo processo.

Gli avvocati difensori

"Siamo soddisfatti per l'annullamento della sentenza. Ci sarà un nuovo processo per determinare se i carabinieri si siano o meno qualificati come appartenenti alle forze dell'ordine. E questo apre lo spazio a una nuova quantificazione della pena", ha commentato l'avvocato Roberto Capra, difensore di Finnegan Lee Elder: "Dal primo minuto in cui abbiamo esaminato le carte processuali abbiamo capito che Elder non aveva assolutamente capito di trovarsi davanti a due carabinieri. Quell'intervento è stato anomalo. All'atto pratico ci sarà un nuovo processo e non è possibile, senza motivazioni, stabilire quale può essere la pena".

"La Corte ha evidentemente riconosciuto la fondatezza delle nostre censure sugli errori compiuti dai giudici di merito che avevano ritenuto il concorso di Gabriel Natale nell'omicidio. Una affermazione incompatibile con tutti i risultati della prova'', ha aggiunto all'Adnkronos l'avvocato Francesco Petrelli, difensore insieme al collega Fabio Alonzi, di Gabriel Natale Hjorth.

Nel corso della requisitoria il sostituto procuratore generale della Cassazione, Francesca Loy aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso di Elder e il rigetto di quello di Hjorth affermando che il carabiniere Cerciello "era disarmato e dopo essersi identificato è stato ucciso con 11 coltellate in 20 secondi". Adesso si apre una nuova pagina nel processo.